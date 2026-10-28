Küresel piyasalarda kritik gün geldi çattı. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı bugün TSİ 21.00'de açıklanacak. Gelecek olan karar piyasalarda anlık hareketlenmelere neden olabilir.

Kritik karar öncesinde yatay bir seyir sergiliyor. Ons altının fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 1,07 yükseldi ve 4.060 dolardan kapanış yaptı.

Ons altın bugün TSİ 07.18 itibarıyla 4 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise ons altındaki sakin seyir ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle sıkışıp kaldı. Gram altının fiyatı aynı dakikalarda 6.474 liradan güne başladı.

GÖZLER 21.00'E ÇEVRİLDİ

FED yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında izlenecek yol ve para politikasının geleceğine kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Piyasalarda, eylül ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının ardından bu akşam politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi ağırlık kazanıyor.

Bu sebeple yatırımcılar, özellikle önümüzdeki dönemde faizlerin nasıl şekilleneceğine ilişkin mesajlara odaklanıyor. “Daha şahin” bir yaklaşımın, altın üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

4 BİN 230 DOLAR KRİTİK EŞİK

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altının 3.970 dolar civarındaki önemli teknik destek seviyesinden toparlandığına dikkat çekiyor. Hansen “Fiyatların kalıcı biçimde 4.230 doların üzerine çıkması, teknik görünümün iyileşmesi ve kısa pozisyonların kapanması açısından kritik önem taşıyor. Böyle bir hareket, son haftalarda satış yapan kaldıraçlı fonların yeniden alıma yönelmesini de sağlayabilir. Ancak FED’den beklenenden daha şahin mesajlar gelmesi durumunda, mevcut toparlanma yeni bir satış baskısıyla karşılaşabilir.” ifadelerini kullandı.

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