Dün Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz kararı piyasalarda dengeleri altüst etti. Yükselen petrol fiyatları sonrasında altın ve gümüş sert çakıldı.

Ons altın dün sert düşüşler yaşayarak 4 bin 505 dolara kadar geri çekildi. Bugün sabah seansında 08.49'da 4 bin 698 dolarda bulunuyor. Ons altın perşembe gününe 4 bin 867 dolardan başladıktan sonra 4 bin 505 dolara kadar geriledi. Ons altın bir günde 362 dolar birden kaybettirdi.

Gram altın dün ons altındaki sert düşüşün ardından 6 bin 411 liraya kadar sert düştü. Bugün sabah seansında 08.49'da 6 bin 695 lirada bulunuyor. Gram altın perşembe günü 6 bin 934 liradan 6 bin 411 liraya geriledi. Gram altın bir günde 523 lira kaybettirdi.

GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Gümüş fiyatları dünden bu yana yatırımcınsın kabusu oldu. Ons gümüş dün 70 doların altına sarkarak 65,62 dolara geriledi. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.49'da 73,03 dolarda bulunuyor.

FED'DEN ŞAHİN DURUŞ

Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları sert düştü. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edildi. Powell, enflasyon hala bir miktar yüksek seyrin olduğunu söyleyerek, önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görüleceğini belirtti. Powell, enflasyonda iyileşme kaydedilmediği sürece, faiz indirimine gidilmeyeceğini dile getirdi.

Powell'dan gelen şahin tonlu mesaj değerli metallerde düşüşleri hızlandırdı.

