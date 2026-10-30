Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık bir seyir sergiliyor. Altın fiyatları yeni günde kritik seviyesinin altına gerileyerek yatırımcısına kabusu yaşattı.

Ons altın haftanın son işlem gününde kritik seviye olan 4 bin doların altına geriledi. Ons altın bugün 3 bin 987 doların altına gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşadı. Ons altın bugün sabah TSİ 07.54 itibarıyla 3 bin 996 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bu gece 6 bin 400 lirayı gördü. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.54 itibarıyla 6 bin 417 lira seviyesinde hareketleniyor.

ABD VERİLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Ekim ayı boyunca yüksek seyreden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik şahin beklentiler, güçlenen dolar endeksi, yükselen ABD tahvil getirileri ve beklentileri aşan ekonomik veriler altın fiyatlarını baskıladı. Bu süreçte altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışlar kaydedildi.

Altın üzerindeki satış baskısında ABD’nin eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri belirleyici oldu. Fed’in radarındaki PCE fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artışla mart ayından bu yana en sert yükselişini gösterdi. Yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,6’ya, çekirdek PCE ise yüzde 3,1’e ulaşarak Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Öte yandan ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek yüzde 3,2 olan beklentileri geride bıraktı. İkinci çeyrekteki yüzde 2,2’lik büyümenin ardından gelen bu ivmelenmede tüketici harcamaları ile yapay zekâ yatırımları öne çıktı.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Karar 10'a karşı 2 oyla alınırken, iki üyenin 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullanması dikkat çekti.

ABD'de açıklanan üç kritik makroekonomik gösterge, Fed'in para politikası patikasına yönelik beklentileri şekillendirdi. Yüksek seyrini sürdüren enflasyon, gücünü koruyan ekonomik büyüme ve toparlanma kaydeden tüketici güveni verileri doğrultusunda, faiz indirimleri gündemden uzaklaşırken ilave sıkılaşma ihtimali kuvvetlendi.

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