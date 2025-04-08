Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Trump2ın açıkladığı gümrük vergileri sonrası karşılıklı misillemelere başlayan ülkeler arasında yaşanan gerilim piyasalarda dalgalı seyri meydana getiriyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 2 bin 955 dolar seviyesine gerileyen ons altın, günü 2 bin 980 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.29'da 3 bin 2 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAMA LTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurunda görülen yatay seyir ve ons altındaki dalgalı seyrin etkisiyle dün 3 bin 606 lira seviyesine geriledi. Yeni güne başlarken ise kayıplarını silerek yeniden aynı saat diliminde 3 bin 664 lirada bulunuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı alın fiyatları le resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altında 3 bin 789 liradan satılırken, resmi rakamlarda ise 3 bin 664 liradan satılıyor.