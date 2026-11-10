Piyasalarda kritik gün geldi çattı. Gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Gelecek olan enflasyon rakamları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik sinyaller verebilir. Kritik veri öncesinde altın fiyatları bir miktar geri çekilme yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.18'de 4 bin 111 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altında da kısmi bir düşüşün olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.18'de 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. GÖZLER İKİ KRİTİK GELİŞMEDE ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki gelişmeler altının yönünü belirleyecek olan kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7 seviyesinde kalması öngörülüyor. Çekirdek enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 0,2, yıllık beklenti ise yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor.

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