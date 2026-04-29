Piyasada gözler bugün açılanacak olan Fed faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesinde altın fiyatları dalgalı bir seyir sergilerken, Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından izlenecek.

Ons altın kritik Fed kararı öncesinde karışık seyir sergiliyor. Ons altın dün 4 bin 555 dolara kadar geriledi. Bugün ise kayıplarını sildi. Ons altın bugün sabah seansında 08.09'da 4 bin 602 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki dalgalı seyrin etkisiyle kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.09'da 6 bin 668 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 715 liradan satılıyor.

GÖZLER POWELL'IN AÇIKLAMASINDA

Piyasada yatırımcıların gözü bu akşam 21.00'e çevrildi. Fed'in faizleri yüzde 3,75'te sabit bırakması beklenirken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında. Yatırımcılar ayrıca Jerome Powell’ın başkanlık görev süresi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalıp kalmayacağına da odaklanıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.