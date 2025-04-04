ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri altın piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların risk iştahını azaltırken, altın fiyatlarında da düşüş hız kazandı. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir. Dolar endeksi tarafında görülecek hareketlenmeler altın tarafını etkileyebilir.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının onsu dün gece seansında sert yükselişler yaşayarak 3 bin 169 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. sert yükselişlerin ardından dün gün içinde kazançlarını silerek aşağı yönlü eğilim sergiledi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 52 dolar ile 3 bin 162 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 134 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.21'de 3 bin 0 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki sakin seyir ve ons altındaki dalgalı seyrin etkisiyle, karışık bir seyir sergiliyor. Dünü 3 bin 744 lira ile 3 bin 844 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 800 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 798 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALIN FİYATLARI

Kapalıçarşı alın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin 892 liradan satılırken, resmi rakamlarda ise 3 bin 798 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...