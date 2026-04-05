Altın piyasası son iki haftanın en karmaşık dönemini yaşıyor. Bir yanda merkez bankası alımları ve Fed belirsizliği fiyatı desteklerken, öte yanda İran savaşından gelen karışık mesajlar sert dalgalanmalara neden oluyor.

REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ

Yılın başında 5.500 doların üzerinde rekor kıran altın fiyatları, Mart’ın en sert aylık düşüşlerinden birini yaşadı.

Mart boyunca altın 5.100 doların üzerinden 23 Mart’ta 4.100 dolara geriledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ALTINI VURDU

Trump’ın 1 Nisan’daki konuşmasında İran’a yönelik operasyonların şiddetleneceğini açıklaması piyasalarda 4 günlük yükseliş serisini tek günde sildi.

BU HAFTA İKİ KRİTİK TETİKLEYİCİ

Fed’in Nisan toplantısında faiz indirimi ihtimali zayıf görünüyor. Üstelik Powell’ın görev süresi bu ay sona eriyor; yerine kimin atanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Faiz politikasında yumuşama beklentisi oluşursa altın kuvvetlenebilir.

Hafta içinde FOMC tutanakları ve ABD’nin dördüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansıdığına dair sinyaller altın için belirleyici unsur olabilir.

BANKACILIK DEVLERİ TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Bankacılık devi Goldman Sachs 31 Mart’ta merkez bankası alımları ve beklenen iki faiz indirimine dayanarak 5 bin 400 dolarlık yıl sonu hedefini teyit etti.

JPMorgan ise 6 bin 300 dolarlık hedefiyle Wall Street’in en iyimser bankası konumunda. Mevcut fiyat seviyesinden her iki tahmin de yüzde 15 ile 35 arasında yükseliş anlamına geliyor.

