Küresel emtia piyasalarında spot altın fiyatları değer kaybederek 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons altın (XAU/USD) yüzde 1’in üzerinde kayıpla 4.050 dolar seviyesine kadar geri çekildi. ABD vadeli altın sözleşmelerinde ise yüzde 1,6’lık azalışla işlemler 4.083,90 dolardan gerçekleşti.

Yurt içinde ise ons altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gram altın yüzde 1,2 oranında değer kaybederek yeni güne 6.053 lira seviyesinde başladı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında jeopolitik alandaki belirsizlikler öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere yönelik farklı açıklamalar fiyatlamaları etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer tesislerin denetlenmesini kabul ettiğine yönelik iddiaları Tahran yönetimi tarafından yalanlandı.

Bunun yanı sıra iki taraf arasında, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş hesaplarında bulunan fonlara erişim sağlanmasına ilişkin hükümler üzerinde de henüz bir uzlaşı sağlanamadı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman algısını ve varlık fiyatlamalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

SAVAŞ BEKLENTİLERİ, ENFLASYON VE FAİZ DİNAMİKLERİ

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak’ın aktardığı bilgilere göre, altın fiyatları şubat ayının sonlarında başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonundan bu yana yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybetti. Dönem içinde artan enflasyon baskısının yerini faiz artışı beklentilerine bırakması, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Uzmanlar, tahvil fiyatlarının düşmesiyle tahvil getirilerinin yükselmesinin ve dolar endeksinin değer kazanmasının altını aşağı çektiğini belirtiyor. Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde, getiri sağlamayan bir varlık olan altının cazibesinin azaldığı ifade ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımları doğrultusunda dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, küresel ölçekte değer kazanan dolar, alternatif para birimi kullanan alıcılar için altını daha maliyetli hale getiriyor.

KRİTİK SEVİYELER

Tastylive kaynaklı teknik analizlere göre, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürmesi durumunda izlenecek seviyeler belirlendi. Analistler, enflasyon odaklı görünümün sürmesi ve 4.000 dolar destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde fiyat hareketinin doğrudan 3.800 dolara doğru yönelebileceğini, bu aşamadan sonra ise piyasada 3.500 dolar sınırının test edilip edilmeyeceğinin gündeme geleceğini öngörüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın fiyatlarındaki gerileme emtia piyasasındaki diğer değerli metallere de yansıdı:

Spot Gümüş: Yüzde 0,9 düşüşle 61,44 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,8 kayıpla 1.638 dolardan işlem gördü.

Paladyum: Yüzde 0,8 azalarak 1.227,41 dolar seviyesine çekildi.