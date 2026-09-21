Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu'daki gerilimi ve savaşın enflasyon ile faiz oranlarına olası etkilerini değerlendirmesi üzerine yeni haftaya yatay ve hafif negatif bir seyirle başladı.

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir sergiliyor. Ons altın TSİ 08.10'da 4 bin 354 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da zayıf seyrin olduğu görülüyor. Gram altın TSİ 08.10'da 6 bin 830 lirada hareketleniyor.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ YÖN BELİRLİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş için petrol fiyatlarında ve tahvil getirilerinde düşüş yaşanması gerektiğini belirtti. Waterer'a göre piyasalar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatları ve tahvil getirilerini yakından izliyor.

Analiste göre altın, kısa vadede yaklaşık 4 bin 200 ile 4 bin 580 dolar aralığında hareket edebilir.

ORTADOĞU GERİLİMİ VE PETROL FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki yön arayışında Ortadoğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanmaması halinde ülkenin ekonomik olarak başarısız olacağını ya da yönetiminin ortadan kalkabileceğini ifade etti. İran ordusu ise yeni bir saldırıya karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'dan sevkiyatların yeniden normale dönebileceği beklentisiyle gerilerken, Yemen'deki Husi saldırıları devam ediyor ve bölgedeki gerilimin tırmanabileceği endişesi sürüyor. Bu gelişmeler, savaşın küresel enflasyon üzerindeki etkileri açısından altın piyasasını doğrudan etkiliyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

İran savaşıyla birlikte enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısı, küresel ekonomide yeni bir faiz artırımı döngüsünü gündeme getirdi. Dünyanın önde gelen merkez bankaları faizleri yükseltirken, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaşma sinyali veriyor.

Japonya Merkez Bankası cuma günü faiz artıran son büyük merkez bankası oldu. Bu karar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından ve Avrupa Merkez Bankası'nın bir önceki hafta aldığı kararın devamı niteliğinde.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkmasına rağmen, faiz oranlarındaki artış faiz getiren varlıkları daha cazip hale getirerek altın talebini azaltabiliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinde enflasyonun tüm sektörlerde hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Altında yatay seyre karşın diğer değerli metallerde yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 0,8 artışla 66,76 dolara, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.804,33 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.311,65 dolara çıktı.

Piyasalarda önümüzdeki dönemde petrol fiyatları, tahvil faizleri ve merkez bankalarının faiz kararları altının yönünü belirleyecek ana unsurlar arasında yer alıyor.

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