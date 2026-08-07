Spot altın, bir önceki seansta son yedi haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 04.56 itibarıyla %0,4 artışla ons başına 4.254,11 dolardan işlem gördü. Değerli metal, hafta genelinde %5'in üzerinde artış kaydetti.

Ons altın bugün öğlen seansında TSİ 11.55'te 4 bin 317 dolar seviyesini gördü.

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Sabah seansında gram altın serbest piyasada 6 bin 541 lirada hareketleniyor.

Gram altın TSİ 11.55'te 6 bin 621 seviyesine çıkarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altının satış fiyatı 6 bin 608 lirada bulunuyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Orta Doğu’da barışa dair umutların enflasyon beklentilerini düşürdüğünü, bu durumun da altının 4.000 dolar üzerindeki haftalık konsolidasyondan sıyrılarak yukarı yönlü ivme kazanmasını sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile savaşın yakında sona ereceğine inandığını söylerken, silahlı kuvvetlerin bazı silah tedariklerinde aksamalar yaşadığını ifade etti.

Diğer yandan ham petrol fiyatları haftalık kayba doğru ilerliyor. Düşen enerji fiyatları enflasyon endişelerini hafifletirken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentileri de zayıflatıyor. Enflasyondan korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sunmadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğilimi gösteriyor.

PİYASA SAAT 15.30'A KİLİTLENDİ

Piyasa katılımcıları, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından TSİ 15.30’da açıklanacak olan temmuz ayı tarım dışı istihdam raporuna kilitlendi.

Simpson değerlendirmesinde, "Tarım dışı istihdam verisi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 4.000 dolar seviyesi sağlam bir destek olduğunu kanıtladı. Yükseliş beklentisindeki yatırımcıların, 4.600 dolara doğru gerçekleşecek bir yukarı yönlü düzeltmeden yararlanmak için geri çekilmeleri beklediğini düşünüyorum. Veri kısa vadede dalgalanmaya yol açabilir ancak fiyat hareketleri net bir mesaj veriyor; altın rallisini sürdürmek istiyor" dedi.

FED FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

CME FedWatch verilerine göre, piyasalarda Eylül ayında ABD'de bir faiz artırımı yapılma olasılığı bir hafta önceki %63 seviyesinden %55’e geriledi.

St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı Alberto Musalem ise kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artırılmasını desteklediğini belirterek, "Kademeli ve erken faiz artışları, daha sonra yapılabilecek daha ani değişimlere kıyasla daha az yıkıcı ve daha az maliyetlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş %0,8 artışla ons başına 61,96 dolara, platin %0,4 yükselişle 1.735,71 dolara çıkarken, paladyum %0,3 düşüşle 1.367,06 dolara geriledi. Her üç metal de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

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