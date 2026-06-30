Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir devam ediyor. Hafta başındaki işlemlerde %-1,75 değer kaybederek 4.017 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni işlem gününde yeniden 4.000 dolar barajının altına sarktı.

Son 7 ayın en düşük seviyelerine tekrar yaklaşan ons altın, 30 Haziran 2026 itibarıyla TSİ 06:00 sularında 3.965 dolardan işlem gördü.

2008 YILINDAN BU YANE EN SERT AYLIK GERİLEME

Haziran ayının son işlem gününde oluşan sabah fiyatlamaları, ons altının aylık bazda %-12,65 değer kaybettiğini gösteriyor.

Geçmiş verilere bakıldığında ons fiyatı en son Ekim 2008’de %-16,80 oranında bir gerileme kaydetmişti. Günün geri kalanında fiyatlarda yukarı yönlü bir toparlanma yaşanmaması durumunda, bu ayki düşüş küresel krizden bu yana geçen son 18 yılın "en sert aylık çöküşüne" işaret edecek.

30 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatlarında gözlenen küresel satış baskısı, yurt içi piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Spot Piyasa: Spot piyasada işlem gören gram altın, güne 5.950 TL seviyesinden başladı. Böylece gram altın yeniden 6.000 TL sınırının altına gerileyerek bu yıl içindeki kazanımlarını geri verdi.

Kapalıçarşı: Kapalıçarşı’daki fiziki gram altın satış fiyatı ise sabah saatlerinde 6.032 TL olarak kaydedildi.

'ÖLÜMCÜL KIRILMA' (DEATH CROSS) GERÇEKLEŞTİ

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından teknik göstergelerde de önemli bir değişim yaşandı. Ons fiyatında 50 günlük hareketli ortalama 4.438 dolar, 200 günlük hareketli ortalama ise 4.477 dolar seviyesinde bulunuyor.

50 günlük ortalamanın, 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmesiyle teknik analizde “ölüm kesişimi” (death cross) olarak bilinen durum gerçekleşti. Analistler, 50 günlük ortalamanın yeniden 200 günlük ortalamanın üzerine çıkamaması halinde altın fiyatlarındaki baskının sürebileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, altın piyasasındaki mevcut risk faktörlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Altın için en büyük kısa vadeli riskin petrol fiyatları olduğunu ve bunun enflasyonist baskıları körüklemeye devam edeceğini öngörüyorum” dedi.

Ons fiyatının 3.900 doların altına düşme riskine de değinen Bart Melek, düşük altın fiyatlarının stratejik bir alım fırsatı getireceğini savundu. Orta Doğu’da barış görüşmelerine rağmen İran ve ABD'nin misilleme saldırılarına dikkat çeken Bart Melek, “Çatışma henüz sona ermedi” dedi.

PETROL VE FAİZ BASKISI GÜNDEMDE

Petrol stoklarının tarihî düşük seviyelerde bulunduğuna işaret eden Bart Melek, piyasadaki olası senaryolara dair şu ifadeleri kullandı:

“Temel risk, aşırı satılmış petrol piyasasının keskin bir toparlanma gösterebilmesi. Brent petrolün hâlâ 90-110 dolar aralığına yükselebileceğini, enflasyon beklentilerini artırabileceğini, sıkı para politikası eğilimini güçlendirebileceğini ve bunun da altın sahipleri için taşıma ve fırsat maliyetlerini artırabileceğini düşünüyoruz” dedi.