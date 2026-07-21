Küresel piyasalar, Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararına kilitlendi. Petrol fiyatları ve dolardaki dalgalanmaların etkisiyle yönünü yukarı çeviren ons altın, 4.000 dolar barajının üstüne çıkarak tırmanışını sürdürüyor.

ALTININ DESTEK SEVİYESİ 4 BİN DOLAR

ABD ile İran arasındaki gerilimi yumuşatma çabaları, küresel enflasyon beklentilerini ve Fed'in para politikası adımlarını doğrudan etkiliyor. Piyasada oluşan bu hassas dengede spot altın, TSİ 08.00 itibarıyla yüzde 0,9 primle ons başına 4.049,48 dolar seviyesine ulaştı. Vadeli işlemlerde ise Ağustos ayı kontratları yüzde 0,8 değer kazanarak 4.051,8 dolardan işlem gördü.

Gram altın da ons altındaki yükselişle birlikte tekrardan 6 bin lira üzerine çıktı. Aynı saat itibarıyla gram altın 6.144,17 lirada hareketleniyor.

"ALTIN TABAN ARAYIŞINDA"

Piyasadaki son tabloyu değerlendiren Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altının 4.000 dolar seviyesini yeni bir taban haline getirmeye çalıştığını belirtti. Spivak, kıymetli metalin bu eşikten güç alarak yukarı yönlü hareketini koruma eğiliminde olduğunu ve yatırımcıların Orta Doğu kaynaklı gelişmeleri artık daha yüzeysel fiyatladığını ifade etti.

PETROL PİYASASINDA DİPLOMASİ RÜZGARI

Petrol fiyatlarında ise diplomasi haberleriyle birlikte kısıtlı bir gevşeme gözlendi. Washington ve Tahran yönetimlerinin kırılgan yapıdaki geçici anlaşmayı kurtarma girişimleri sürerken, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditleri takibe alındı. Üst düzey bir İranlı yetkili, kalıcı barışın yolunu açmak amacıyla arabuluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi aldıklarını doğruladı.

PİYASALARIN GÖZÜ EYLÜLDE

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar enflasyon baskısını canlı tutarken, politika yapıcıların faiz artışını yeniden gündeme alabileceği değerlendiriliyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Önümüzdeki haftaki toplantıda Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, CME FedWatch verileri Eylül ayında yüzde 64 ihtimalle yeni bir faiz artırımı yapılacağını fiyatladığını gösteriyor.

DEĞERLİ METALLER GÜMÜŞÜN SÜRPRİZ ÇIKIŞI

Altındaki alıcılı seyir diğer kıymetli madenlere de yansıdı:

Spot Gümüş yüzde 2,2'lik güçlü bir yükselişle ons başına 57,67 dolar seviyesine çıktı.

Platin yüzde 0,8 primle 1.607,20 dolara ulaştı.

Paladyum yüzde 0,8 değer kazanarak 1.263,73 dolar seviyesinde hareketleniyor.