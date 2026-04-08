Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin ve ekonomik verilerin kıskacında yön bulmaya çalışırken, altın yatırımcısı için strateji değişikliği sinyalleri geliyor. Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji maliyetlerindeki artış, güvenli liman altına olan bakışı yeniden şekillendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu analiz ederek yatırımcıyı bekleyen yeni dönemin şifrelerini paylaştı.
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler, özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim hattı, altın ve emtia piyasalarını doğrudan etkiliyor. Uzman İslam Memiş, bu süreçte piyasaların kısa vadeli bir dalgalanma içinde olduğunu belirterek, petrol fiyatları ile dolar endeksinin fiyatlamalar üzerinde "ana belirleyici" konumunda olduğunu vurguladı.
Enerji Maliyetleri Baskıyı Artırıyor
Orta Doğu’daki sıcak çatışma riskleri, Brent petrolün varil fiyatını 115 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Enerji maliyetlerindeki bu sıçrama, küresel enflasyon endişelerini tetiklerken altın fiyatlarında da yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Memiş, petrol fiyatlarındaki seyrin, yatırım araçlarının önümüzdeki dönemdeki rotasını çizeceğini ifade ediyor.
Yatırımcı Fiziki Altından Uzaklaşıyor mu?
Son dönemde altın yatırımcısının tercihleri fiziki birikimden bankacılık sistemine doğru kaymaya başladı. Yüksek işçilik maliyetlerinden kaçınmak isteyenlerin tercihiyle, bankalardaki toplam altın rezervi 676 tona ulaştı. Bu birikimin büyük bir kısmının mevduat bankalarında tutulması, yatırımcının dijital güvenliği ve maliyet avantajını önemsediğini gösteriyor.
İşçilik Maliyetlerinde Sert Düşüş
Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise işçilik maliyetlerinde yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde kilogram başına rekor seviyelere ulaşan üretim maliyetleri, son günlerde hızla geriledi. Bu düşüşle birlikte, fiziki altına erişimin kolaylaşması piyasadaki arz-talep dengesini yeniden şekillendiriyor.
Günün Trend Haberleri
Kademeli Alım Dönemi Başladı
Kısa vadede belirsizliğin hakim olduğu piyasada, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için "kademeli alım" stratejisi ön plana çıkıyor. İslam Memiş; altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerde tek seferde işlem yapmak yerine, zamana yayılmış alımların daha güvenli olduğunu belirtiyor.
Piyasada şu an için en sağlıklı yaklaşım, fiyat hareketlerini izleyip uzun vadeli pozisyon almak olarak değerlendiriliyor.
Piyasalar, jeopolitik haber akışlarına karşı hassasiyetini korurken; düşük işçilik maliyetleri ve bankacılık sistemindeki birikim artışı, altının her dönemde en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu kanıtlıyor. Yatırımcılar için şimdi "sabırlı olma ve doğru seviyeleri bekleme" dönemi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.