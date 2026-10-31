Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarında gerilemeye yol açtı.

Wall Street'te görülen satış dalgasının ardından yatırımcıların ABD Hazine tahvilleri ve Japon yenine yönelmesiyle birlikte spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 3,6 düşüşle 3 bin 875,55 dolara kadar indi.

Vadeli altın kontratları da aynı oranda gerileyerek 3 bin 884,90 dolar seviyesine çekildi. Bu hareketle birlikte spot altın bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini kaydetti.

Ekim ayı verilerine bakıldığında spot altın aylık bazda yüzde 6,8, vadeli altın kontratları ise yüzde 7,3 oranında değer kaybetti. Böylelikle altın piyasasında art arda ikinci aylık düşüş gerçekleşmiş oldu.

"DÜZELTME HAREKETİNİN SON AŞAMASI OLABİLİR"

Piyasalardaki fiyatlamaları değerlendiren Trade Nation Kıdemli Piyasa Analisti David Morrison, doların değer kaybetmesine rağmen altın ve gümüşte sert satışlar görüldüğüne dikkat çekti.

Morrison, değerli metallerdeki düşüşün uzun süredir devam eden düzeltme hareketinin son aşaması olabileceğini belirterek, satış baskısının hafiflemesi durumunda sınırlı alımlarla bile güçlü bir toparlanma yaşanabileceğini ifade etti. Ancak toparlanmanın hangi seviyeden başlayacağını öngörmenin zor olduğunu vurgulayan Morrison, altının yeniden 4 bin doların altına indiğini ve yaz aylarında oluşan destek bölgesini test ettiğini kaydetti.

FED'İN FAİZ PATİKASI VE ENFLASYON GÖSTERGELERİ

Ekim ayı boyunca ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler altındaki fiyatlamalarda ana belirleyici konumunda yer aldı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici ve üretici fiyatları ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksindeki seyir, politika faizinin uzun süre yüksek tutulabileceği ihtimalini artırdı.

Fed bu haftaki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, aralık ayındaki toplantıya kadar açıklanacak ekonomik verilerin önemine işaret etti. Eylül ayında faiz artırımına giden Fed'in aralık ayında da benzer bir adım atabileceğine yönelik öngörüler, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde baskı unsuru oluşturmayı sürdürüyor.

BORSADAKİ SATIŞLAR, PETROL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Altındaki düşüş trendinde hisse senedi piyasalarında kaydedilen gerilemeler de rol oynadı. Özellikle yapay zeka yatırımlarının borçlanmayla finanse edilmesine dönük kaygılar, Wall Street genelinde risk algısını tetikledi.

Enerji tarafında ise ekim ayı boyunca petrol fiyatlarında görülen artış küresel enflasyon endişelerini tırmandırdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları, Yemen'deki askeri hareketlilik ve ABD'nin ara seçimlerin ardından İran'a yönelik olası bir askeri harekât ihtimali enerji arz güvenliğini zayıflattı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı çekebileceği ve merkez bankalarını sıkı para politikasına zorlayabileceği beklentisi, altın üzerindeki satış baskısının sürmesine yol açtı.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.222,90 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.247,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.487,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.970,57 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.842,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 102.740,60 TL

Ons altın satış fiyatı: 9.875,20 Dolar