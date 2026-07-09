Aracı kurum ve finans kuruluşları; artan faiz artırımı beklentileri, enflasyon endişeleri, güçlü dolar ve yüksek petrol fiyatlarının baskısıyla kısa vadeli fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize ediyor. Ancak dev bankalar, altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğu görüşünde birleşiyor.
FED'İN ŞAHİN DURUŞU BOFA'NIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Bank of America (BofA), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini %14 oranında indirdi ve ons başına 4.360 ABD doları seviyesine çekti.
Bununla birlikte bankanın araştırma birimi, Fed’in parasal sıkılaşma döngüsünü tamamlamasının ardından altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar seviyesine ulaşma potansiyelini koruduğunu vurguladı.
JPMORGAN DA RİSKLERİN AŞAĞI YÖNLÜ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
BofA’nın yaptığı bu aşağı yönlü revizyon, JPMorgan’ın ABD Fed’inden gelebilecek olası erken faiz artışları nedeniyle altın tahminlerinde risklerin aşağı yönlü eğilim gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. JPMorgan da BofA gibi short-term (kısa vadeli) baskılara rağmen 2027 yılına kadar uzanan süreçte uzun vadeli olumlu (boğa) beklentisini sürdürüyor.
Spot altın ise yeni güne yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek ons başına yaklaşık 4.060 dolar seviyelerinde işlem gördü.
FİNANS DEVLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ
Küresel aracı kurum ve analistlerin en güncel altın fiyat tahminleri (ons/ABD Doları) şu şekilde:
|Aracı Kurum / Kuruluş
|2026 Yıllık Fiyat Tahmini
|Fiyat Hedefleri
|Tahmin Tarihi
|Bank of America
|4.360 dolar
|Fed'in sıkılaşma döngüsü sona erdiğinde $5.000/ons seviyesinin ulaşılabilir olduğunu öngörüyor
|7 Temmuz 2026
|JPMorgan
|4.545 dolar
|Fiyatların 2026'nın 3. çeyreğinde ortalama $4.300/ons, 4. çeyreğinde ise $4.500/ons olmasını bekliyor
|2 Temmuz 2026
|Goldman Sachs
|-
|Aralık 2026 itibarıyla $4.900
|18 Haziran 2026
|ANZ*
|5.600 dolar
|$6.000/ons altın hedefini 2027 başından 2027 ortasına erteliyor
|15 Mayıs 2026
|Macquarie Group
|$4.323
|Fiyatların ilk çeyrekte ortalama $4.590, ikinci çeyrekte ise $4.300 olmasını bekliyor
|5 Şubat 2026
|Wells Fargo Investment Institute
|-
|2026 sonuna kadar $6.100 - $6.300 aralığını öngörüyor
|4 Şubat 2026
|UBS
|-
|Mart, Haziran ve Eylül 2026 hedefini $6.200 seviyesine yükseltiyor
|29 Ocak 2026
|Deutsche Bank
|$5.500
|2026 yılında $6.000
|26 Ocak 2026
|Societe Generale
|-
|2026 sonuna kadar $6.000
|26 Ocak 2026
|Morgan Stanley
|$4.600
|2026'nın ikinci yarısı için olumlu senaryo (boğa) hedefi $5.700
|23 Ocak 2026
|Citi Research
|$5.000
|0-3 aylık fiyat hedefini $5.000 seviyesine çıkarıyor
|13 Ocak 2026
|HSBC
|$4.587
|2026 yıl sonunda $4.450
|8 Ocak 2026
|ANZ
|$4.445
|Yıl sonunda $4.400, Haziran 2026'da $4.600
|16 Ekim 2025
|Standard Chartered
|$4.488
|-
|13 Ekim 2025
|Commerzbank
|$4.900
|2026 ortasına kadar $4.800
|13 Ocak 2026
*Dönem sonu tahminlerini ifade etmektedir.