Aracı kurum ve finans kuruluşları; artan faiz artırımı beklentileri, enflasyon endişeleri, güçlü dolar ve yüksek petrol fiyatlarının baskısıyla kısa vadeli fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize ediyor. Ancak dev bankalar, altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğu görüşünde birleşiyor.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU BOFA'NIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Bank of America (BofA), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini %14 oranında indirdi ve ons başına 4.360 ABD doları seviyesine çekti.

Bununla birlikte bankanın araştırma birimi, Fed’in parasal sıkılaşma döngüsünü tamamlamasının ardından altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar seviyesine ulaşma potansiyelini koruduğunu vurguladı.

JPMORGAN DA RİSKLERİN AŞAĞI YÖNLÜ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

BofA’nın yaptığı bu aşağı yönlü revizyon, JPMorgan’ın ABD Fed’inden gelebilecek olası erken faiz artışları nedeniyle altın tahminlerinde risklerin aşağı yönlü eğilim gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. JPMorgan da BofA gibi short-term (kısa vadeli) baskılara rağmen 2027 yılına kadar uzanan süreçte uzun vadeli olumlu (boğa) beklentisini sürdürüyor.

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Spot altın ise yeni güne yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek ons başına yaklaşık 4.060 dolar seviyelerinde işlem gördü.

FİNANS DEVLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ

Küresel aracı kurum ve analistlerin en güncel altın fiyat tahminleri (ons/ABD Doları) şu şekilde:

Aracı Kurum / Kuruluş 2026 Yıllık Fiyat Tahmini Fiyat Hedefleri Tahmin Tarihi
Bank of America 4.360 dolar Fed'in sıkılaşma döngüsü sona erdiğinde $5.000/ons seviyesinin ulaşılabilir olduğunu öngörüyor 7 Temmuz 2026
JPMorgan 4.545 dolar Fiyatların 2026'nın 3. çeyreğinde ortalama $4.300/ons, 4. çeyreğinde ise $4.500/ons olmasını bekliyor 2 Temmuz 2026
Goldman Sachs - Aralık 2026 itibarıyla $4.900 18 Haziran 2026
ANZ* 5.600 dolar $6.000/ons altın hedefini 2027 başından 2027 ortasına erteliyor 15 Mayıs 2026
Macquarie Group $4.323 Fiyatların ilk çeyrekte ortalama $4.590, ikinci çeyrekte ise $4.300 olmasını bekliyor 5 Şubat 2026
Wells Fargo Investment Institute - 2026 sonuna kadar $6.100 - $6.300 aralığını öngörüyor 4 Şubat 2026
UBS - Mart, Haziran ve Eylül 2026 hedefini $6.200 seviyesine yükseltiyor 29 Ocak 2026
Deutsche Bank $5.500 2026 yılında $6.000 26 Ocak 2026
Societe Generale - 2026 sonuna kadar $6.000 26 Ocak 2026
Morgan Stanley $4.600 2026'nın ikinci yarısı için olumlu senaryo (boğa) hedefi $5.700 23 Ocak 2026
Citi Research $5.000 0-3 aylık fiyat hedefini $5.000 seviyesine çıkarıyor 13 Ocak 2026
HSBC $4.587 2026 yıl sonunda $4.450 8 Ocak 2026
ANZ $4.445 Yıl sonunda $4.400, Haziran 2026'da $4.600 16 Ekim 2025
Standard Chartered $4.488 - 13 Ekim 2025
Commerzbank $4.900 2026 ortasına kadar $4.800 13 Ocak 2026

*Dönem sonu tahminlerini ifade etmektedir.