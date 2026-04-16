ABD-İran görüşmelerinin olacağı sinyaliyle birlikte petrolün düşüşe geçmesi güvenli liman altına olan rağbeti yeniden körükledi. Altının onsu kritik seviyenin üzerinde seyrederken işte günün ilk saatlerindeki altın fiyatları...
ALTIN GÜNE GÜÇLÜ BAŞLADI
Günün ilk saatlerinde gram altın 6 bin 957 TL seviyesindeyken ons altın kritik seviye olan 4 bin 800 doların üzerinde 4 bin 853 dolardan işlem görüyor.
Altın ile birlikte gümüş fiyatları da yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gram gümüş yüzde 1,9'luk yükselişle 80,68 dolar seviyesinde işlem görüyor