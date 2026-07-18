Küresel piyasalarda emtia fiyatlarının seyri yakından takip edilirken, önde gelen yatırım ve araştırma kuruluşlarından Bernstein’dan altın piyasasına yönelik önemli bir rapor geldi. Banka, merkez bankalarının altın rezervlerini çeşitlendirme adımlarını ve Fed’in para politikasındaki olası kısıtları öne çıkararak 2026 yılı için fiyat hedeflerini güncelledi.

2026 VE SONRASI İÇİN YENİ FİYAT HEDEFLERİ

Yapılan güncellemeye göre Bernstein, 2026 yılı genel ons altın fiyat hedefini 4.533 dolara yükseltti. Yılın ikinci yarısı için belirlenen yeni hedef ise ons başına 4.375 dolar oldu. Banka, 2030 yılına kadar olan uzun vadeli fiyat tahminlerinde ise herhangi bir değişikliğe gitmeyerek mevcut öngörülerini korudu.

FAİZ VE ALTIN ARASINDAKİ TERS ORANTI BELİRGİNLEŞTİ

Raporda, reel faizler ile altın fiyatları arasındaki ters orantının, 2026 yılının ikinci çeyreğinde son derece net bir şekilde kendini gösterdiği vurgulandı. Nisan ayı başında %2,00 seviyesinde olan reel faizlerin haziran sonu itibarıyla %2,28'e tırmanması, ons altın fiyatlarını 4.650 dolar seviyelerinden yaklaşık 4.000 dolara kadar geri çekmişti.

"TRUMP FAKTÖRÜ" VE FED BEKLENTİLERİ

Fed'in haziran ortasında açıkladığı enflasyon tahmini revizyonlarının ardından, piyasalarda bu yıl içinde yeni faiz artışlarına gidilebileceği yönünde spekülasyonlar artmıştı. Ancak Bernstein ekonomistleri bu beklentilere katılmadıklarını belirterek, önümüzdeki 12 aylık süreçte daha yüksek bir Fed fonlama oranı (politika faizi) öngörmediklerini ifade etti. Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizleri kontrol altında ve düşük tutma yönündeki net tercihi göz önüne alındığında, Fed'in yeni bir artışa gitmeyebileceği ya da olası faiz artışlarını en fazla 1 veya 2 kez ile sınırlı tutmak zorunda kalabileceği kaydedildi.

Bu doğrultuda banka, normal şartlarda yükselen faiz ortamlarında gözlenen Borsa Yatırım Fonu (ETF) çıkışlarının bu dönemde oldukça "sınırlı" kalacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARINDAN REKOR ALTIN TALEBİ

Bernstein, altın piyasasındaki ana yükseliş tezini merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirme eğiliminin kesintisiz sürmesine dayandırıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri anketine atıfta bulunulan raporda, merkez bankalarının %89'unun önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artacağını tahmin ettiği paylaşıldı. Ayrıca ankete katılan merkez bankalarının %45 gibi rekor bir oranı, kendi rezervlerine de altın eklemeyi planladıklarını beyan etti.

ÖNGÖRÜLERİN ÖNÜNDEKİ TEMEL RİSKLER: YAPIŞKAN ENFLASYON

Banka, altın fiyatlarına ilişkin bu iyimser görünümün önündeki risk faktörlerini de sıraladı. Raporda, enflasyonun beklenenden daha "yapışkan" (kalıcı) çıkması durumunda Fed'in tahmin edilenden çok daha agresif faiz artışlarına yönelmek durumunda kalabileceği ve bu senaryonun altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği uyarısında bulunuldu.