Son dönemde sert satışlarla sarsılan altın piyasasında kritik bir kırılma noktası yaşandı. Yatırım araştırma kuruluşu BCA Research, değerli metaldeki düşüş dalgasının ivme kaybettiğini söyleyerek yatırımcılara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kurum, kısa vadeli aşağı yönlü baskıların hafiflediğini ifade ederek altın için "uzun pozisyon" (yükseliş beklentili alım) tavsiyesinde bulundu.

REKORDAN BERİ YÜZDE 26 KAYBETTİ

BCA Research tarafından yayımlanan raporda, altının 29 Ocak'ta gördüğü tarihi zirveden beri yüzde 26 değer kaybı yaşadığı aktarıldı. Değerli metalin 2025 yılının en çok öne çıkan varlıklarından biri olmasına rağmen, artan jeopolitik risklere karşı yatırımcıların beklediği enflasyon korumasını tam olarak sağlayamadığına vurgu yapıldı.

"ZORLU DÖNEM GERİDE KALMIŞ OLABİLİR"

Analistler, altın üzerindeki yoğun satış baskısının büyük ölçüde gücünü yitirdiği tahmininde bulunuyor. Piyasa için en fırtınalı sürecin geride kaldığını ileri süren BCA Research uzmanları, fiyatlardaki dip arayışının tamamlanmak üzere olduğunu ve yukarı yönlü potansiyelin arttığını kaydediyor.

REEL FAİZLER BELİRLEYİCİ OLDU

Piyasadaki popüler algıya dair ezber bozan bir tespitte bulunan kurum, altının sanılanın aksine doğrudan bir enflasyon kalkanı olmadığını söyledi. Altın performansındaki asıl yön belirleyicinin reel faiz oranları olduğuna işaret eden analistler, reel faiz tarafındaki baskının hafiflemesiyle birlikte altının nefes almaya başlayacağını ifade etti.

DOLAR BASKISI AZALIYOR

Raporda öne çıkan bir diğer kritik unsur ise ABD dolarının seyri oldu. Dolar endeksinin altın üzerinde kurduğu baskılayıcı etkinin sonuna gelindiği söylerken, önümüzdeki dönemde doların altın fiyatlarını aşağı çeken değil, aksine destekleyen bir faktöre dönüşmesinin beklendiği aktarıldı.

YÜKSELİŞİN 3 AŞAMASI

BCA Research, altındaki uzun vadeli yükseliş trendini üç temel aşamada değerlendirdi:

1. Evre (2022 Sonu): Merkez bankalarının rekor düzeydeki fiziksel altın alımlarıyla başladı.

2. Evre (2025): Küresel ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişlerinin hız kazanmasıyla şekillendi.

3. Evre (Mevcut Dönem): Fiyatlamalarda artık reel faizler ve dolar endeksi birincil rol oynayacak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.