Küresel piyasalardaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD Başkanı Trump, bakır ve ilaç ithalatına yönelik yeni vergileri açıkladı. Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini söyledi. ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını kaydetti. Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." diye konuştu. Öte yandan bugün ABD tarafında Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda verilecek mesaj piyasalara yön verebilir.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ!

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 346 dolar ile 3 bin 286 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 302 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.38'de 3 bin 293 dolarda bulunuyor. 4 saatlik ons altın grafiği incelendiğinde, yatırımcıların alım tarafına geçtiği görülüyor. Fiyat ise pivot kanalı altında sert düşüşler sergiliyor. İchmoko göstergesinin verdiği sinyalde ise bu aşağı yönlü eğilimlerin yarında devam edebileceği görülüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki sert düşüşün etkisiyle aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Dünü 4 bin 300lira ile 4 bin 228 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 250 liradan tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.38'de 4 bin 239 lirada bulunuyor. gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde yatırımcılar, dün itibariyle satışlarını daha da artırdı. Pivot kanalı altında kalan fiyat satış sinyali verirken İchomoko göstergesi ise bu seyrin yarında etkisini gösterebileceğini belirtiyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ise Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 239 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 267 liradan satılıyor. Aradaki fark 28 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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