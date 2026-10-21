Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı devam ediyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, değerli metalde satışa sebep oluyor.

Ons altın, üst üste dördüncü işlem gününde de gerileyerek 4.100 dolar sınırına yaklaştı.

Dün yüzde 0,37 düşüşle 4.125 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün TSİ 07.47 itibarıyla 4.116 dolardan işlem gördü.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.47'de 6 bin 561 lira seviyesinde bulunuyor.

PETROL YÜKSELİŞE GEÇT

Altın fiyatlarındaki düşüşte, petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi oldu. ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğuna yönelik haberlerin yalanlanması, petrol fiyatlarının tekrar yukarı yönelmesine yol açtı.

Taraflar arasında müzakereler devam etse de anlaşmaya ilişkin belirsizlikler enerji piyasalarında fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün de 110 dolara yakın görünümünü koruyor.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER

Öte yandan Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki jeopolitik gerilimler, petrol arzına yönelik endişeleri canlı tutuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırıların artması, küresel enerji arzında kesinti yaşanabileceği kaygılarını güçlendiriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden tetikleyebileceği beklentisi, altın piyasasında da yatırımcıların “faiz duyarlılığı” ile temkinli hareket etmesine sebep oluyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise faiz kararları. ABD Merkez Bankasının (FED) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması beklenirken, piyasalarda aralık ayında faiz artırımına gidilebileceği ihtimali fiyatlanıyor.

Geleneksel olarak enflasyona ve belirsizliklere karşı korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sağlamaması sebebiyle, yüksek faiz ortamında dezavantajlı konuma düşebiliyor.

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