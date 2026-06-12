Altın fiyatları, küresel enflasyonist baskılar ve Fed'in sıkı para politikası adımlarına devam edebileceği endişelerinin gölgesinde cuma günü de gerileyerek haftalık bazda sert bir kayba doğru gidiyor.

TSİ 08.24 itibarıyla spot altın, ons başına yüzde 0,7 düşüşle 4.187,35 dolardan işlem görürken, haftalık bazda yüzde 3,1’lik bir kayba doğru ilerliyor. ABD vadeli altın kontratları (Ağustos vadeli) ise yüzde 2,5 artış göstererek 4.215,30 dolara yükseldi.

Yurt içinde gram altın dün 6 bin doların altına kadar sarkmıştı. Bugün ise TSİ 08.24 itibarıyla serbest piyasada 6.226 lirada bulunuyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6.333 lirada hareketleniyor.

ALTINDA KRİTİK TARİH GELECEK HAFTA

Değerli metal, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan askeri harekatları iptal etmesi ve yakın zamanda bir barış anlaşması imzalanabileceğine işaret etmesinin ardından, perşembe günü son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemiş, ancak ardından toparlanarak günü 4.219,69 dolardan kapatmıştı.

Marex analisti Edward Meir, altın fiyatlarının mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Piyasalar tamamen jeopolitik manşetler tarafından yönlendiriliyor. Yatırımcılar, Fed’in faiz artırabileceğine dair en ufak bir sinyale bile pür dikkat kesilecektir. Eğer Merkez Bankası bu yönde hareket edeceğine dair bir imada bulunursa altının 4.000 dolar sınırının altına sarktığını görebiliriz."

SAVAŞIN MALİYETİ YÜKSEK FAİZ VE ENFLASYON

İran'daki savaşın başlamasından bu yana altın, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyeceği ve merkez bankalarını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağı endişeleriyle yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Faizlerin yüksek seyretmesi, getirisi olmayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD'de mayıs ayı üretici fiyatları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji ürünleri maliyetlerini yukarı çekmesiyle birlikte, son 3,5 yılın en büyük yıllık artışı kaydedildi.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasa oyuncuları şu anda Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor.

Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ve İran'ın bu hafta sonu Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine yeniden açacak bir barış anlaşması imzalayabileceğini belirtti. Ancak İran cephesi, anlaşma konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını vurguladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Fiyatlardaki dalgalanma sürerken, dünyanın en büyük altın tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) olan New York merkezli SPDR Gold Trust’ın varlıkları, çarşamba günü yüzde 0,3 azalarak 923,89 metrik tona geriledi. Bankacılık devi ANZ ise piyasadaki yüksek oynaklığı gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyat hedefini 400 dolar düşürerek 5.200 dolara çekti.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 67,03 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,7 değer kazanarak 1.731,41 dolara yükseldi (Her iki metal de haftalık bazda kayba yönelmiş durumda).

Palladyum yüzde 1,8 yükselişle 1.292,20 dolara ulaştı ve hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 5 kazanç sağladı.

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