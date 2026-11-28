Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti.

ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle işlem hacminin düşmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesiyle destek bulan altın, yönünü yukarı çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın, cuma günü öğleden sonraki işlemlerde 6 bin lira sınırını aştı.

Hafta başında son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerini test eden altındaki bu toparlanma, yatırımcıların yeniden fiyatlara odaklanmasına neden oldu.

28 KASIM 2026 GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hafta boyunca yaşanan dalgalanmaların ardından vatandaşlar, 28 Kasım Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.964,81 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.177,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.354,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.708,73 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.280,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 99.576,34 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.654,44 dolar

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, doların küresel piyasalardaki seyri ve tahvil getirileri etkili oluyor.

Faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilirken küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi değerli metali destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ALTINDA YENİ DÖNEMDE HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları, ABD'den gelecek ekonomik veriler, merkez bankalarının altın alımları ve küresel piyasalardaki gelişmeler altının yönü açısından önem taşıyacak.

Bu nedenle yatırımcılar yalnızca günlük fiyat değişimlerini değil, ons altındaki hareketlerin iç piyasada gram altına nasıl yansıdığını da yakından takip ediyor.