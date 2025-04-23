Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 2 gerileyerek 3 bin 304 dolara kadar düştü. 22 Nisan'da 3 bin 500 dolar seviyesini test eden ons altın, bu düşüşle son haftalardaki kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.

GRAM VE ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Türkiye’de ise gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 4 bin 80 lira seviyesinin altını gördü. Dün (22 Nisan) 4 bin 290 lirayı aşarak tarihi zirvelere ulaşan gram altın, sabah saatlerinden itibaren düşüş eğilimine girdi.

Ons altın

Kapalıçarşı'da gram altın satış fiyatı

22 Nisan'da ons altının 3 bin 500 doları gördüğünde 4 bin 250 lirayı gören gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 273 liraya kadar çıktı. Bugün ise çıktığı yerden geri çekilen gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 171 liradan satılıyor.

Uzmanlar, bu tür hızlı geri çekilmelerin yatırımcı psikolojisi üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, altın piyasasında dalgalanmaların bir süre daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.