Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentileri ile petrol fiyatlarındaki sert yükselişin kıskacında kalarak haftayı düşüşle kapattı.

Zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil getirileri değerli metali desteklese de yükselen enerji maliyetleri fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Haftalık bazda yüzde 0,7 değer kaybeden ons altın, 4 bin 165,40 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise cuma gününü yüzde 0,4 artışla 4 bin 186,70 dolardan tamamlasa da haftalık ölçekte yüzde 0,7’lik kayba engel olamadı.

ABD ENFLASYONU VE FED CEPHESİNDEN GELEN SİNYALLER

Piyasaların yönünü belirleyen kritik gelişmelerin başında ABD'de açıklanan enflasyon verileri yer aldı.

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,7, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Enerji kalemindeki yüzde 20,4’lük yıllık artış manşet enflasyonu yukarı taşırken, üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 6,3 ile Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilerin ardından piyasalarda ekim ayı faiz artırımı beklentisi yükselse de Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları seyri değiştirdi.

Warsh’ın temkinli mesajları sonrası CME FedWatch verilerinde, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığı yüzde 28’den yüzde 17’ye geriledi. Ekonomistler, merkez bankasının agresif adımlar yerine daha kademeli bir yol izleyeceğine işaret ediyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan faktör ise ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik oldu. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik yüksek borçlanma endişeleri devlet tahvillerine talebi artırırken, düşen tahvil getirileri faiz getirisi olmayan altının cazibesini korumasını sağladı.

Buna karşın enerji piyasasındaki sert tırmanış altın üzerindeki baskıyı derinleştirdi. Haftalık bazda Brent petrol yüzde 4,8, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise yüzde 10,9 değer kazandı.

Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’ndaki jeopolitik riskler ile bölgedeki çatışmalar enerji arzına dair endişeleri tırmandırarak petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

İÇ PİYASADA SON DURUM

Küresel gelişmelerin etkisiyle serbest piyasada altın fiyatlarında ayrışan bir tablo izleniyor:

Gram Altın: Alış 6.632,39 TL / Satış 6.633,21 TL (Yüzde 0,03 düşüş)

Çeyrek Altın: Satış 10.814 TL (Yüzde 0,31 düşüş)

Yarım Altın: Satış 21.621 TL (Yüzde 0,32 düşüş)

Cumhuriyet Altını: Satış 43.117 TL

Tam Altın: Satış 43.305,85 TL (Yüzde 0,90 yükselişle pozitif ayrıştı)