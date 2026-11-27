Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından piyasada yeniden yükseliş hareketi başladı. Haftanın son işlem gününde ons altın, gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Gün içerisinde 3 bin 685,30 doları test eden ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 3,16 değer kazanarak 3 bin 679 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarındaki yükselişte doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi etkili oldu. Hafta başında 104,53 seviyesine çıkarak haftalık zirvesini gören dolar endeksi, 103,72 seviyesine kadar geriledi. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Bu gelişme, değerli metale yönelik talebin yeniden artmasına katkı sağladı.

PİYASALARDAKİ TOPARLANMA SATIŞ BASKISINI AZALTTI

Altın fiyatlarının önceki günlerde gerilemesinde küresel borsalarda yaşanan satış dalgası da etkili olmuştu. Özellikle yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinde görülen kayıplar, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın pozisyonlarını kapatmasına neden olmuştu.

Haftanın son işlem gününde ise Asya borsalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma yaşandı. ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki yükseliş de piyasalardaki satış baskısını hafifletti. Böylece altın satışlarının yerini yeniden alımlar aldı.

DÜŞÜŞÜ FIRSAT BİLEN YATIRIMCILAR ALIMA GEÇTİ

Altındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme, sert düşüşün ardından fiyatların yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilmesi oldu. Çarşamba günü 3 bin 500 doların altına gerileyen ons altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Fiyatlardaki gerilemenin ardından özellikle Asya piyasalarında fiziki altın ve yatırım amaçlı alımlar hızlandı.

Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı altın alımları artarken Çin'de de bireysel yatırımcıların talebi güçlü seyretti. Düşük seviyelerden gelen alımlar, altın fiyatlarının yeniden yükselmesine katkı sağladı.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ YAKINDAN İZLENİYOR

Altın fiyatlarında yaşanan toparlanmaya rağmen yükselişin önünde bazı riskler bulunuyor. ABD'de ekonomik büyümenin güçlü seyretmesi ve enflasyonun hızlanması, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle piyasalarda doların hareketleri ve Fed'in para politikasına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere bağlı olacak.