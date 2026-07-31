Altın piyasasında haftanın son işlem gününde satış baskısı görülürken, değerli metal aylık bazda yaklaşık yüzde 1,7 primle son dört aydaki ilk aylık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Spot altın, gün içinde yüzde 0,7 gerileyerek 4.075 dolar seviyesine inerken, ABD vadeli altın kontratları da benzer oranda değer kaybetti. Buna rağmen haftalık görünümde pozitif seyir korunuyor.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ GÜÇLÜ DESTEK OLDU

Piyasalarda dikkat çeken en önemli unsur ise 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak öne çıkması oldu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının bu ay önceki aylara kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirterek, yatırımcıların fiyat geri çekilmelerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi. Waterer'a göre 4.000 dolar seviyesi, son dönemde alıcıların yoğunlaştığı kritik bir eşik haline geldi.

DOLAR TOPARLANDI, ALTIN BASKI ALTINDA KALDI

Altındaki geri çekilmede ABD dolarındaki toparlanma etkili oldu. Perşembe günü Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan dolar endeksi, cuma günü yeniden yükselişe geçti.

Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

FED BELİRSİZLİĞİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında faizleri sabit bırakması piyasalarda yeni beklentileri gündeme taşıdı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın gelecek döneme ilişkin net yönlendirme yapmaması, yatırımcıların faiz patikasına ilişkin beklentilerini canlı tuttu.

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

JEPOPLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi de altın fiyatlarının yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki doğal gaz gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası Süveyş Kanalı üzerinden yapılan enerji sevkiyatına ilişkin risklerin artması, güvenli liman talebini destekleyen gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

BCA Research analistleri ise yayımladıkları değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin zamanla etkisini yitirebileceğini ancak jeopolitik kutuplaşma, küreselleşmedeki yavaşlama ve ABD'nin mali görünümünün uzun vadede altına olan talebi desteklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.

Öte yandan diğer değerli metallerde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Gümüş, platin ve paladyum günü ekside geçirirken, platin ile paladyumun aylık bazda değer kazanmaya hazırlandığı belirtildi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.