Altın fiyatları, 23 Mart 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından merak ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlenmeler yaşandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da gram altın güne 3 bin 766 liradan başlarken, çeyrek altın 6 bin 144 liradan başladı. Diğer altın fiyatlarında son durum ne?
* Gram altın satış fiyatı: 3 bin 766 lira
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 144 lira
* Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 288 lira
* Tam altın satış fiyatı: 24 bin 475 lira
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24 bin 201 lira
* Gremse altın satış fiyatı: 61 bin 88 lira
* Ons altın satış fiyatı: 3 bin 23 dolar