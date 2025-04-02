Küresel piyasalar bugün ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına odaklandı. Trump göreve geldiğinden bu yana tarife hamleleriyle sık sık piyasada yüksek volatilite oluşturdu. Trump'ın tarife açıklamaları, piyasada belirsizliği artırırken, enflasyon riskini yukarı yönlü tetikliyor. Bu belirsizlik ortamında ise güvenli liman olan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.

ALTINDAKİ SON GELİŞMELER

Altının gramı, güne yükselişle başladıktan sonra 3 bin 805 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 3117 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına dair belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceğine ilişkin endişeler altın fiyatlamalarını etkilemeyi sürdürüyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altında son günlerde karışık bir seyir görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan (bugün) 23.00'te yeni tarifeler açıklayacağını duyurmasının ardından dün ons altın tarihi zirvesini görmüştü.

Tarife haberleri, ABD borsasında satış dalgasına neden olan yeni bir oynaklık dalgasını meydana getirdi. Jeopolitik riskler ve kırılgan ekonomi dönemleri genellikle altın için olumlu bir ortam yaratıyor. Para piyasalarındaki olası değer kaybı endişesi, yatırımcıları altın gibi değerli metallere yönlendiriyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle yurt içinde altın fiyatları sene başından bu yana 19 defa rekor kırdı. Yatırımcılar, yeni tarifelerin ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminde getirilecek geniş kapsamlı tarifelerin enflasyonun yeniden yükselmesine veya ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği konusunda uyardı. Bu durumda altın fiyatlarında yükselişler devam edebilir.

ONS ALTIN VE GRAM A LTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148 doları görerek rekor kırdı. Bugün ise öğlen seansında TSİ 15.13'de 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yatay seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Dünü 3 bin 773 lira ile 3 bin 843 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 798 liradan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 800 lirada bulunuyor.