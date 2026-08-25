Küresel piyasalarda altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Ons fiyatı dünü yüzde 1,05 yükselişle 4.651 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise ons 4.697 dolara kadar yükseldi. Fakat kâr satışları ile kısmen yön aşağı döndü.

Fiyatlardaki bu agresif tırmanışta ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını duyurması kritik rol oynadı. Kararın ardından doların değerine ilişkin endişelerin artması, yatırımcıların doğrudan güvenli liman varlıklarına yönelmesini sağladı.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın 3 aylık zirvenin ardından kısmi bir geri çekilme yaşadı. Ons altın bugün sabah seansında 08.13'te 4 bin 638 dolarda bulunuyor.

Bİ AYDA BİN LİRADAN FAZLA KAZANDIRDI

Gram altın ise ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki rallinin etkisiyle 25 günde bin liradan fazla kazandırdı.

Ağustos ayna 6 bin 142 liradan başlayan gram altın, dün 7 bin 263 lirayı gördü.

Bugün sabah seansında 08.13'te 7 bin 179 lirada bulunuyor.

Dolar endeksinde karışık seyrin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 99’u aştı.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Bankacılık devleri, değerli metalde yaşanabilecek olası geri çekilmelerin güçlü alımlarla karşılanabileceğini belirtiyor.

Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.800 dolara yükseltti. Banka, 6-12 aylık döneme ilişkin 5.000 dolarlık hedefini ise korudu.

Citi'ye göre altındaki yükseliş trendinin devam etmesini destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimin zamanla azalması, reel faizlerdeki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın daha az şahin bir para politikası duruşuna yönelmesi bulunuyor.

Bankanın değerlendirmesi, kısa vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğine işaret ediyor.

JPMORGAN KRİTİK HAFTAYA DİKKAT ÇEKTİ

JPMorgan ise Orta Doğu'daki belirsizliklerin ve hafta sonunda gündeme gelen tarife haberlerinin piyasalardaki makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti.

Banka, özellikle bu hafta açıklanacak çekirdek PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı'nın mesajlarının yakından takip edileceği Jackson Hole sempozyumunu altın fiyatları açısından önemli katalizörler olarak öne çıkardı.

JPMorgan, PCE enflasyonunun görece yüksek gelmesini beklerken, piyasaların Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı ihtimalini tamamen fiyatlamaktan kaçındığını belirtti. Bu nedenle faiz piyasalarının hem yukarı yönlü bir enflasyon sürprizine hem de Jackson Hole'dan gelebilecek olası bir ton değişikliğine karşı hassas kalabileceği değerlendirildi.

ALTINDA 4.500-5.000 DOLAR BANDI

JPMorgan, altının şimdilik 4.500-5.000 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Bankaya göre güçlü bir enflasyon verisi, değerli metalde geri çekilmeye ve 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine neden olabilir.

Piyasa uzmanları, değerli metalde yaşanabilecek olası geri çekilmelerin güçlü alımlarla karşılanabileceğini belirtiyor. Yükseliş trendinin sürmesi halinde ons altının bir sonraki önemli hedefi 4.900 - 5.000 dolar direnç bandı olarak gösteriliyor.

Jeopolitik gerilimlerin de altına talebi körükleyen bir diğer ana etken olduğu belirtiliyor. Tahran ile Washington arasındaki yeni yaptırım restleşmesi, artan jeopolitik risklerin tüm emtia piyasasına yayılmasına neden oldu.

TAHVİLLER GERİLEDİ

ABD Hazine Bakanlığının müdahalesine rağmen uzun vadeli ABD tahvillerinde “anlamlı bir düşüş” görülmedi. 30 yıllık tahvil getirisi müdahalenin açıklandığı esnada 5,34 seviyesinde bulunuyordu, bugün 5,24’e yakın seviyelerde dengelendi. Haziran sonunda bu tahvilin faizi 4,85 civarında bulunuyordu.

ABD’NİN BORÇ MESELESİ

Troy Kıymetli Metaller'in yaptığı analizde “Altında yeni bir soru ortaya çıkıyor: Faizler yüksek olduğu halde altın neden yükseliyor? Çünkü piyasa artık yalnızca ‘Faiz ne kadar?’ diye bakmıyor. Bir de ‘Bu faiz neden bu kadar yüksek?’ diye soruyor. ABD’nin büyüyen kamu borcu, bütçe açığı ve borcu çevirmek için giderek artan finansman ihtiyacı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Hazine’nin tahvil piyasasına müdahale etme ihtiyacı duyması da bu tartışmayı büyütüyor” ifadelerine yer verildi.

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