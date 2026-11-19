Hisse senedi piyasalarında yaşanan türbülans, altının on yıllardır süregelen "güvenli liman" algısını derinden sarstı. Financial Times (FT) tarafından hazırlanan kapsamlı analize göre, teknoloji hisseleri başta olmak üzere riskli varlıklardaki sert satış dalgasına rağmen altın, yatırımcısına sığınak olmak yerine düşüş trendine öncülük ederek piyasaları şaşırtıyor.

Altın fiyatları, Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla kırdığı tarihi rekorun ardından hızla irtifa kaybetti. Değerinin yaklaşık üçte birini silen değerli metal, Çarşamba günü 3.742 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Gram altın da ons altındaki düşüşle birlikte 6 bin TL'nin altına sarkarak sert düşüş kaydetti.

Bu sert düşüş; Wall Street endekslerinin ekim başındaki zirvelerinden uzaklaşması ve teknoloji hisselerindeki yüzde 10'a varan değer kayıplarıyla eş zamanlı yaşandı. Artan enflasyon, yüksek devlet borçları ve piyasa çalkantılarına karşı altının koruyucu bir işlev görmesini bekleyen yatırımcılar büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı.

"KALKAN DEĞİL, RİSKLİ VARLIK"

Portföy yönetim şirketi Ninety One'dan George Cheveley, FT'ye yaptığı açıklamada piyasadaki şaşkınlığı şu sözlerle özetledi: "Altın artık bir riskten korunma aracı değil, adeta riskli bir varlık gibi davranıyor. Dünyada işler kötüye gidiyorsa altının güvenli liman olmasını beklersiniz; ancak şu an yaşananlar tam tersi."

Altın, 2024'ün başlarındaki 2.000 dolar seviyelerinden 5.595 dolara uzanan devasa rallisini, merkez bankası alımları ve ETF'ler üzerinden piyasaya giren spekülatif yatırımcıların rüzgarıyla gerçekleştirmişti. Ancak bu rüzgar artık tersine dönmüş durumda.

SPEKÜLATÖRLER KAÇIYOR, ÇEŞİTLENDİRME ROLÜ BİTİYOR

Peel Hunt analistleri, düşen petrol fiyatları ve gerileyen tahvil getirilerinin normal şartlarda altını desteklemesi gerektiğine, ancak fiyatların 3.800 doların altına sarkmasının yatırımcı cephesinde "potansiyel bir teslimiyet" anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) Stratejisti John Reade ise bu zayıflığı, piyasa yükselirken hızlıca içeri giren ancak koşullar değiştiğinde pozisyonlarını anında kapatan kaldıraçlı Batılı spekülatörlere bağlıyor. BMO Emtia Analisti Helen Amos'un aktardığı yatırımcı görüşmeleri de bu tabloyu destekliyor: Altın, riskli varlıklarla pozitif korelasyona girdiği ve aşırı dalgalandığı için artık hisse senedi portföylerinde bir "çeşitlendirme aracı" olarak görülmüyor.

SAVAŞ, ENFLASYON VE NAKİT İHTİYACI ALTINI VURDU

Şubat ayında patlak veren İran savaşının ardından küresel çapta yeni bir faiz artırım döngüsüne girilmesi, altının belini büken ana unsurlardan biri oldu. Getiri sunmayan bir varlık olan altın, artan Hazine tahvili getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında cazibesini yitirdi.

Öte yandan piyasalardaki son düşüş, altının yatırımcılar tarafından bir "likidite kaynağı" olarak kullanılmasına da yol açtı. Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper ve bazı serbest fon yöneticilerine göre; yapay zeka (AI) ve teknoloji hisselerinde terste kalan yatırımcılar, teminat açıklarını kapatabilmek ve nakit bulabilmek için ellerindeki altını satmak zorunda kalıyor.

UZUN VADEDE YÖN NE OLACAK?

Kısa vadedeki bu kafa karıştırıcı ve karamsar tabloya rağmen uzmanlar, altının uzun vadeli dinamiklerinin hala masada olduğunu belirtiyor.

Dünya Altın Konseyi'nden Reade, dolarsızlaşma ve itibari paralardan kaçış eğiliminin ortadan kaybolmadığını, sadece İran çatışmasının getirdiği enflasyon ve faiz ortamının gölgesinde kaldığını vurguluyor. BMO'dan Amos artan devlet borçları nedeniyle bu eğilimin geri döneceğini savunurken; Ninety One'dan Cheveley ise toparlanma zaman alacak olsa da jeopolitik riskler, merkez bankası talebi ve ABD'nin mali borç yükünün altını uzun vadede desteklemeye devam edeceğinin altını çiziyor.