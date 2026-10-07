Dünya Altın Konseyi (WGC), altın piyasalarında yatırımcı eğilimleri ile fiyatlamalar arasında yaşanan tarihi ayrışmayı gözler önüne seren yeni raporunu yayımladı.

Rapora göre, artan tahvil faizleri ve güçlenen dolar altın fiyatlarına ağır bir darbe vursa da borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü talep piyasalarda ezber bozdu.

FİYATLAR DÜŞTÜ ETF'LER REKOR KIRDI

Altın fiyatları eylül ayını aylık bazda yüzde 8,5'lik sert bir kayıpla tamamladı.

WGC'nin modellemesine göre bu düşüşün temelinde ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin 53 baz puan artarak yüzde 5,3'e tırmanması ve Dolar Endeksi'nin (DXY) yüzde 2 değer kazanması yatıyor.

Ancak fiyatlardaki bu sert geri çekilmeye karşın, küresel altın ETF'leri tüm bölgelerde toplam 10 milyar dolarlık (67 ton) güçlü bir fon girişi kaydederek eylül ayını piyasalar için oldukça sıradışı bir döneme dönüştürdü.

VADELİ PİYASALAR İLE ETF'LER ARASINDAKİ ZITLIK

ETF tarafında Kuzey Amerika'nın başını çektiği, Avrupa ve Asya'nın ise yakından izlediği alım dalgası görülürken, vadeli işlemlerde (COMEX) tam tersi bir tasfiye rüzgarı esti.

COMEX'te yönetilen fonların net pozisyonları 12 milyar dolar (84 ton) erirken, yatırımcıların uzun ve kısa pozisyonlarını dengelediği toplam spread pozisyonlarında da 22 milyar dolarlık (156 ton) sert bir düşüş yaşandı.

Konsey, vadeli piyasalardaki bu çıkışın eylül ayındaki fiyat düşüşünü tetikleyen ana unsur olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DEN GELEN TALEP BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ

Avrupa pazarında ise özellikle İngiltere merkezli ETF'lerin üçüncü çeyrek performansı dikkat çekti.

İngiltere listeli altın ETF'leri, eylül sonuna kadar uzanan 13 haftalık periyodun 12'sinde para girişi çekerek 54 tonluk devasa bir büyüme kaydetti.

Son 5 yıllık verilere dayanan modellemelerin bu çeyrek için yalnızca 18 tonluk bir giriş öngördüğü ortamda, ortaya çıkan 36 tonluk fazlalık piyasalar tarafından "sıradışı" olarak yorumlandı. Fransa ve Almanya'nın da desteğiyle Avrupa bölgesi, 2021'den bu yana ilk kez pozitif nakit akışı çeyreğine imza attı.

YATIRIMCI MALİ KRİZDEN KAÇIP ALTINA SIĞINIYOR

Dünya Altın Konseyi'ne göre Avrupa'daki bu tablo, kısa vadeli bir dalgalanmadan ziyade kalıcı bir yönelime işaret ediyor.

İngiltere'deki aşırı fon akışının temelinde; yatırımcıların artan enflasyon belirsizliğine, derinleşen mali sıkıntılara ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasında geride kalma riskine karşı aldığı savunma pozisyonu yatıyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ EKİM AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Rapor, artan mali risklerin ve yükselen vade primlerinin yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadığını, Fransa ve Almanya'da da benzer endişelerin tırmandığını vurguluyor.

Son açıklanan ABD verilerinin kesin bir faiz artırımını desteklememesiyle birlikte piyasalar; ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve BoE için sıkılaşma beklentilerini aşağı çekmiş durumda.

WGC'ye göre, bu "güvercin" beklentilere rağmen tahvil faizlerinin küresel çapta yüksek kalmaya devam etmesi kritik bir eşik olacak. Bu senaryonun sürmesi, yatırımcıların yakın dönemli faiz kararlarından çok derinleşen mali risklere odaklandığını kanıtlayarak altına olan güçlü talebi canlı tutmaya devam edecek.