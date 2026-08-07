Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında altın rezervlerini artırmaya devam etti. Banka, yaklaşık 20 tonluk alımla Ekim 2023'ten beri en yüksek aylık altın alımını yaptı.

Resmi verilere göre PBOC'nin altın rezervleri haziran ayındaki 75,44 milyon ons seviyesinden temmuz sonunda 76,08 milyon onsa yükseldi.

YAKLAŞIK 20 TON ALTIN ALIMI YAPTI

Temmuzda yapılan 640 bin ons (yaklaşık 20 metrik ton) altın alımı, Ekim 2023'te kaydedilen 740 bin onsluk artıştan sonraki en güçlü aylık alım olarak kayıtlara geçti.

Haziranda 480 bin ons altın alan Çin Merkez Bankası'nın alım temposu marttan bu yana her ay hız kazandı. Banka mart ayında 160 bin ons, sonraki aylarda ise giderek artan miktarlarda altın rezervine ekleme yaptı.

ALTIN REZERVLERİNİN DEĞERİ YÜKSELDİ

Yayınlanan verilere göre Çin'in altın rezervlerinin toplam değeri temmuz sonunda 306,35 milyar dolara yükseldi. Haziran sonunda bu rakam 303,72 milyar dolar seviyesindeydi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ TOPARLANMA ETKİLEDİ

Altın fiyatları temmuzda sert yükseliş yaşayarak dört aylık düşüş serisini sonlandırdı ve şubat ayından beri en güçlü aylık performansını sergiledi.

Altın fiyatlardaki yükselişte ABD'de enflasyonun beklentilerin törpülenmesi ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azaltması etkili oldu.

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