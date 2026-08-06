Orta Doğu'da gerilimin dizginlenmesi ve enflasyon beklentilerinin düşmesi piyasalara hareket getirdi. Son iki gündür ivme kazanan altın fiyatları, borcu olanları endişelendirirken birikim sahiplerinin yüzünü güldürdü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın, 4 Ağustos Salı itibariyle düşüşlerini durdurarak yönünü yukarı çevirdi. Son iki gündür durmadan yükselen ons altında gözler yeni gelişmelere çevrildi.

Ons altın 4 Ağustos Salı günü 4 bin 48 dolar seviyesinden tepki alımı gerçekleştirerek yükselişlerini hızlandırıp bugüne taşıdı. Ons altın bugün 4 bin 304 dolara kadar yükseldi. İki günde 256 dolar birden artış kaydetti.

Ons altında görülen yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle, gram altında da yükselişler görülüyor. Gram altın 4 Ağustos Salı günü 6 bin 179 lira seviyesinden tepki alımı gerçekleştirerek yükselişini bugüne taşıdı. gram altın bugün 6 bin 586 liraya kadar yükseldi. Gram altın iki günde 407 lira birden artış gösterdi.

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