30 Temmuz 2026 itibarıyla ons altın, dünkü yükselişinin ardından güne 4.066 dolardan başladı. Yurt içi piyasalarda ise spot gram altın 6.197 TL seviyesinde işlem görüyor.

Fiziki altın tarafında, Kapalıçarşı piyasasında sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 6.218 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.152 TL olarak kaydedildi.

FED'DEN SABİT FAİZ KARARI VE GÖRÜŞ AYRILIĞI SİNYALLERİ

FED, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu. Karar öncesinde faiz artışı spekülasyonlarıyla 4.000 dolar sınırına gerileyen ons altın, kararın ardından %0,94 prim yaparak dengelendi.

Ancak toplantı detaylarında 3 üyenin “faizin çeyrek puan artması” yönünde oy kullanması, 2016'dan bu yana üyeler arasındaki en yüksek görüş ayrılığına işaret etti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Kevin Warsh, “gerekirse faiz artar” mesajı vererek enflasyonist baskıların devam etmesi halinde faiz oranlarını sabit tutmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

ABD’de enflasyon beklentilerine paralel hareket eden 30 yıllık tahvil getirisi, FED kararının ardından %5,21'e yükselerek 2007 ortalarından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi karar sonrası 100,90 seviyesine gerilese de yükselen tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Analistler, FED’in faiz artışına mesafeli yaklaşmasına karşın piyasanın “bunun enflasyonla mücadele için yeterli olmayabileceğini” düşünmeye başladığını ve tahvil getirilerinin bu gerekçeyle tırmandığını aktarıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Orta Doğu’da birkaç günlük ateşkesin ardından çatışmaların yeniden başlamasıyla petrol fiyatları 90 dolara yaklaştı. Bu durum küresel belirsizliği ve enflasyonist baskıları tetiklerken, son 2 işlem gününde 4.100 doları test eden ons altın, enflasyon ve faiz baskısı sebebiyle kâr satışlarıyla karşılaştı.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasa uzmanları, ons altın için 3.940 – 4.000 dolar bandının kritik destek bölgesi olarak konumunu koruduğunu belirtiyor. ABD’de açıklanacak gelecek enflasyon verilerinin önemine dikkat çeken analistler, ons fiyatında 4.200 dolar direnci aşılmadan teknik olarak kalıcı bir rahatlamanın yaşanmayacağı uyarısında bulunuyor.