Altın fiyatlarında kritik haftaya girildi. Fed'in faiz kararının açıklanacağı haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında yatırımcılar çarşamba gününe odaklandı.

Ons altın geçtiğimiz hafta 4 bin 402 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında TSİ 08.00'da 4 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da, ons altında görülen satıcılı seyrin etkisiyle, yönünü aşağı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 08.00'da 6 bin 770 lirada bulunuyor.

GÖZLER ÇARŞAMBAYA ÇEVRİLDİ

Piyasada tüm gözler çarşamba günün açıklanacak olan Fed'in faiz karına çevrildi. Fed'in faizi artırması finansal piyasalar üzerinde belirgin bir etki oluşturması bekleniyor.

Faiz kararına sayılı günler kala Fed gözlemcilerinin faiz kararı tahmini faizin 0,25 oranında artırılacağını düşünenlerin oranı yüzde 86'yı aştı.

Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiyi İktisatçı Mahfi Eğilimez sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Eğilmez'in paylaşımı:

Fed'in faizi artırması durumunda dolar endeksi küresel çapta değer kazanabilir. Doların değer kazanmasıyla beraber, altın gibi değerli metaller üzerinde baskı artabilir ve satışlar hızlanabilir.

Fed'in faizi sabit bırakması halinde, piyasalarda bir etki oluşmaz.

Fed'in faizleri indirmesi durumunda ise dolar endeksi hızla değer kaybeder ve altın gibi değerli metaller yükselişe geçer.

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