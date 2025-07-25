Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair işaretlerin güvenli liman talebini azaltmasıyla hafif geriledi. Ancak, doların genel olarak zayıf seyretmesi, değerli metaldeki kayıpları sınırladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 363,91 dolardan işlem gördü. Buna rağmen altın, hafta genelinde yüzde 0,4 değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 azalarak 3 bin 365,50 dolara geriledi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'de altının gram fiyatında düşüş sürüyor. Gram altın haftanın son işlem gününe yüzde 0,7'lik düşüşle başlayarak 4 bin 377 lira seviyesinde seyrediyor.

KAR SATIŞLARI VE ANLAŞMA BEKLENTİLERİ ETKİLİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Piyasada kısa vadeli yükseliş beklentisiyle alım yapan yatırımcıların bir miktar kar satışına geçtiğini görüyoruz. Bu da ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliğin etkisini yansıtıyor” dedi.

Wong ayrıca, “Doların zayıflama eğiliminde olması ve bunun yanında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine dair beklentilerin hala güçlü olması, altını 3 bin 360 dolar civarında destekliyor” diye ekledi.

ABD İLE AB'NİN TİCARET ANLAŞMASI DAHA ÖNEMLİ

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, Japonya ile yapılan çerçeve anlaşmaya benzer şekilde, AB’den ithal edilen mallara yönelik genel yüzde 15'lik bir tarife içeren ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğu bildirildi.

NEW YORK BORSASI ENDEKSLERİ REKORLAR KIRDI

ABD borsalarında da pozitif hava hakimdi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle artan risk iştahının etkisiyle rekor kapanış seviyelerine ulaştı.

DOLAR ZAYIFLARKEN ALTINA DESTEK

Altına bir miktar destek sağlayan unsur ise ABD dolar endeksinin (DXY) son bir ayın en kötü haftasına doğru ilerlemesi oldu. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altının diğer para birimi sahipleri için daha ucuz hale gelmesini sağladı.

FED TEMMUZU PAS GEÇECEK

ABD Merkez Bankası’nın 29–30 Temmuz’daki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak, piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimi olasılığını hala fiyatlamaya devam ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 39,14 dolardan işlem gördü ve haftalık bazda yüzde 2,5 yükselmiş oldu. Platin yüzde 0,2 düşüşle 1.407,10 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,9 artışla 1.238,73 dolara yükseldi.