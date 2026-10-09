Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle girdi. Bu yükselişte, doların değer kazanma hızının yavaşlaması belirleyici oldu. Dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüş, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha erişilebilir hale geldi.

Ons altın bugün TSİ 08.18'de 4 bin 190 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 08.18'de 6 bin 645 lira seviyesinde bulunuyor.

"VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Piyasalardaki iyimserliğin temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya ilişkin son açıklamaları oldu. Trump, ABD'nin kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını duyurdu. İki ülke arasında altı aydır devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla "verimli" görüşmeler yapıldığını belirten Trump'ın bu ifadeleri, yatırımcılarda risk iştahını artırdı.

Makroekonomik göstergeler de altın fiyatlarını destekledi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, üst üste ikinci işlem gününde geriledi. Bu düşüş, faiz oranlarındaki beklentilerin değiştiğine işaret ederek altının cazibesini artırdı.

Ancak enflasyon endişeleri ve para politikası sıkılaştırması altın fiyatlarını aşağı çekebilir.

Sage, özellikle Ortadoğu'daki arz kesintisi risklerinin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu belirtti. Devam eden merkez bankası talebinin ise altındaki olası kayıpları sınırlayabileceğini ifade etti.

Yatırımcıların gözü şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında. Ekim ayındaki toplantı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler, piyasa duyarlılığını doğrudan etkileyecek. Geçen ay Fed, politika faizini çeyrek puan artırmak için oybirliğiyle karar almıştı.

CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan bu varlığın cazibesini azaltıyor.



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