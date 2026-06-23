Son dönemde sergilediği sert dalgalanmalarla yatırımcısına büyük kayıplar yaşatan altın piyasasında sular durulmuyor. Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde uzman yorumlarının ve piyasa beklentilerinin tersine dönmesiyle ümidini kaybeden yatırımcılar, gözlerini finans devlerinin analizlerine çevirdi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Deutsche Bank, Goldman Sachs, Standard Chartered, Morgan Stanley, JPMorgan ve HSBC altın fiyatlarına yönelik tahminlerini yeniden güncelledi.

İşte bankacılık devlerinin tahminleri:

DEUTSCHE BANK TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yatırım talebindeki zayıflık, Deutsche Bank’ın altın tahminlerinde aşağı yönlü adıma geçmesine neden oldu. Bankanın Araştırma Analisti Michael Hsueh, Bloomberg News’a yaptığı açıklamada altının üçüncü çeyrekte ons başına 4 bin 300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 800 dolara ulaşmasını beklediklerini duyurdu. Önceki tahminlere kıyasla sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 düşüşe işaret eden bu yeni hedefler, yine de mevcut 4 bin 140 dolar seviyesinden bir miktar yükseliş potansiyeli barındırıyor.

GOLDMAN SACHS FED NEDENİYLE BEKLENTİSİNİ 500 DOLAR DÜŞÜRDÜ

Altın piyasasındaki geri çekilmeye kayıtsız kalmayan Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 500 dolar birden aşağı çekerek 4 bin 900 dolar olarak güncelledi. Küresel dev, söz konusu aşağı yönlü revizyonun arkasındaki temel gerekçe olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmeyeceği beklentisini gösterdi.

İNGİLİZ DEVİ STANDARD CHARTERED'DAN 2027 ÖNGÖRÜSÜ

Uzun süreli düşüş trendinin ardından ABD-İran anlaşmasıyla yeniden yükseliş eğilimine giren altın için Londra merkezli finans devi Standard Chartered uzun vadeli bir projeksiyon sundu. Banka, altının 2027 yılının ortalarında 5 bin 100 dolara ulaşacağını öngörüyor. Belirlenen bu hedef, mevcut seviyelerle kıyaslandığında uzun vadede kayda değer bir yükseliş potansiyeline dikkat çekiyor.

MORGAN STANLEY: FED POLİTİKASI ALTINI BASKILIYOR

Morgan Stanley analistleri, Fed'in sıkı para politikası nedeniyle altının kısa vadede baskı altında kalmaya devam edeceğini belirtti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son açıklamalarıyla birlikte yüksek faiz ortamının daha uzun süre korunacağı beklentisi güçlendi. Bankaya göre, getiri sağlamayan bir varlık olan altını elde tutmanın maliyeti artarken, ABD 10 yıllık reel tahvil getirilerindeki yükseliş de altın ETF'lerinden (Borsa Yatırım Fonları) çıkışları hızlandırdı.

Altının 5 bin 200 dolarlık hedefine ulaşmasının zorlaştığını ifade eden Morgan Stanley ekonomistleri, Fed'in 2026 yılı boyunca faizlerde bekle-gör yaklaşımını sürdüreceğini ve sıkı duruşunu koruyacağını öngörüyor. Yeni bir yükseliş trendi için ise ETF talebinin artması ve merkez bankası alımlarının devam etmesi gerektiği vurgulanıyor.

JPMORGAN VE HSBC’DEN TEMKİNLİ DURUŞ

Hedef fiyatını aşağı çeken bir diğer kurum olan JPMorgan, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü. Banka yıl sonuna ilişkin genel yükseliş beklentisini korumasına rağmen, önceki dönemlere göre çok daha temkinli bir duruş sergiledi. JPMorgan analizinde, yüksek faizlerin baskısına karşılık; enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının uzun vadede destekleyici unsurlar olmaya devam edeceği kaydedildi.

HSBC ise altın piyasasındaki düzeltme hareketinin ardından yükseliş ivmesinin zayıfladığı görüşünü paylaştı. Banka, üçüncü çeyrek boyunca fiyatların yatay bir seyir izleyeceğini belirterek, kısa vadede güçlü bir yükseliş beklentisinin bulunmadığını ifade etti.

Küresel bankacılık devlerinin ardı ardına yaptığı revizyonlar, altın piyasasında kısa vadeli rüzgarların tersine döndüğünü gösteriyor. Yüksek faiz oranları ve Fed’in sıkı duruşu fiyatları baskılamaya devam ederken, merkez bankalarının fiziki alımları ve uzun vadeli jeopolitik riskler altın için belirleyici unsurlar olarak masada kalmaya devam ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.