ABD'de bu hafta ekonomik veri takviminin sınırlı olması sebebiyle piyasanın odağı Fed yetkililerinin açıklamalarına çevrildi. Yatırımcılar özellikle Fed'in ekim ayında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine ilişkin mesajları yakından takip ediyor.

Altın enflasyon ve jeopolitik risklere karşı geleneksel bir korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesi, getirisi olmayan altının cazibesini azaltabiliyor.

FAİZ ARTIŞ SİNYALİ