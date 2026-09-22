Altın fiyatları salı günü faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle değer kaybetti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamalarını yakından takip etmeye başladı.
Yeni günde altın fiyatlarında baskı sürüyor Ons altın bugün sabah seansında TSİ 08.25'te 4 bin 324 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altında da zayıf seyrin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 08.25'te 6 bin 785 lira seviyesinde bulunuyor.
GÖZLER EKİM AYINA ÇEVRİLDİ
ABD'de bu hafta ekonomik veri takviminin sınırlı olması sebebiyle piyasanın odağı Fed yetkililerinin açıklamalarına çevrildi. Yatırımcılar özellikle Fed'in ekim ayında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine ilişkin mesajları yakından takip ediyor.
Altın enflasyon ve jeopolitik risklere karşı geleneksel bir korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesi, getirisi olmayan altının cazibesini azaltabiliyor.
FAİZ ARTIŞ SİNYALİ
Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak gelecek döneme ilişkin faiz artışı sinyali vermişti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü talep ve emtia fiyatlarındaki artıştan dolayı daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
Altın piyasasında faiz ve petrol fiyatlarının yanı sıra jeopolitik gelişmeler de izleniyor. Yemen'deki çatışmalar ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında olası görüşmelere ilişkin haberler piyasaların radarında.
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