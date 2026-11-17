Küresel piyasalarda altın fiyatları sert satışlarla geriledi. ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan ekim ayı enflasyonu, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına işaret eden açıklamaları ve güçlenen doların baskısıyla ons altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Güne 3 bin 851 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3 bin 843 dolara kadar düştü. En yüksek 3 bin 880 doları gören ons altın, 3 bin 868 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın ise güne 6 bin 238 liradan başladı. Gün içinde 6 bin 230 lira ile 6 bin 288 lira arasında hareket eden gram altın, 6 bin 271 liradan alıcı buluyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD dolarındaki değer kazancı ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede kademeli ve istikrarlı faiz artışlarını desteklediğini belirtti. Hammack, enflasyon baskılarının yoğunlaşması halinde daha yüksek oranlı artışların da gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Piyasa fiyatlamalarında, gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 95'in üzerinde olasılık tanınıyor. Kalan olasılık ise 50 baz puanlık artışa işaret ediyor. Yatırımcılar, hafta boyunca Fed yetkililerinin açıklamalarını ve çarşamba günü yayımlanacak ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını izleyecek.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞ ALTINA DA YANSIDI

Altındaki geri çekilmede teknoloji hisselerindeki satışlar da etkili oldu. Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerle Nvidia'nın piyasa değerinde ekim başından bu yana yaşanan milyarlarca dolarlık kayıp, ABD borsalarında teknoloji öncülüğündeki satışları tetikledi. Yatırımcıların artan nakit ihtiyacı, altın varlıklarında da satışa yol açtı.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen analistler, kısa vadede 3 bin 800 dolar seviyesini kritik bir psikolojik eşik olarak izliyor. Analistler, merkez bankalarının uzun vadeli alım iştahının ise altın piyasasını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

2027’DE MERKEZ BANKALARI, 2028’DE OLASI FAİZ İNDİRİMLERİ

Goldman Sachs’ın pazartesi yayımladığı analizde, Fed’in sıkı para politikasının 2027 boyunca özel yatırımcıların altın talebini sınırlayabileceği belirtildi. Buna karşılık merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için sürdürdüğü alımların daha derin fiyat kayıplarına karşı destek oluşturabileceği ifade edildi.

Bankanın yükseliş senaryosunun ikinci aşamasında, Fed’in faiz artırımlarını sonlandırıp indirim sürecine geçmesi yer alıyor. Böyle bir gelişmenin yatırımcı ilgisini yeniden güçlendirebileceği, özellikle Batılı yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesinin 2028’de toparlanmayı hızlandırabileceği öngörülüyor.

ALTININ GÜMÜŞÜ GERİDE BIRAKMASI KOŞULA BAĞLI

Goldman Sachs, piyasada yeni bir likidite sıkışıklığı yaşanmaması durumunda altının 2027’de gümüşten daha iyi performans gösterebileceğini belirtti.

Banka, değerli metal piyasalarındaki koşulları 2022’deki faiz artırımı sürecine benzetti. Sıkı para politikasının her iki metali de baskıladığına işaret edilirken, merkez bankalarının düzenli alımlarının altına avantaj sağladığı, gümüşün ise bu tür yapısal alımlardan aynı ölçüde yararlanmadığı kaydedildi.

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