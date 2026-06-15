İngiliz bankası Barclays, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından değer kaybeden altının, tansiyonun düşmesiyle birlikte yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini değerlendirdi. Bankanın yayımladığı analizde, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin ons başına 4.150 dolarlık adil değer tahminine yakın seyrettiği belirtilirken, son geri çekilmenin ardından yukarı yönlü hareket alanının yeniden oluşabileceği ifade edildi.

DOLAR VE RİSK İŞTAHI ALTINI BASKILADI

Barclays, yayımladığı değerlendirmede altının son dönemde jeopolitik gelişmelere rağmen beklenen ölçüde güvenli liman talebi görmediğine dikkat çekti. Bankaya göre güçlü dolar, yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmesi ve piyasadaki yoğun pozisyonlanma, değerli metal üzerinde baskı yaratan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte Barclays, söz konusu etkenlerin kalıcı olmayabileceğini belirterek altını destekleyen temel faktörlerin varlığını koruduğunu vurguladı. Banka, yüksek enflasyon, ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımlarının orta ve uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini ifade etti.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

Barclays, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyatı beklentilerini değiştirmeyerek ons başına sırasıyla 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde tuttu.

Bankanın değerlendirmesine göre, enflasyonda yaşanan her 1 puanlık artış altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında olumlu yansıyor. Analistler, son dönemde enerji fiyatlarındaki hareketlerin oluşturduğu enflasyon baskısının da değerli metal için destekleyici bir unsur olmaya devam edeceğini belirtiyor.

"MERKEZ BANKALARININ SATIŞLARI DA ETKİLİ OLDU"

Barclays, altının ocak ayında gördüğü zirve seviyelerden haziran ayındaki düşük seviyelere kadar yaklaşık yüzde 26 gerilemesinde birden fazla faktörün rol oynadığını belirtti. Rapora göre reel faizlerdeki normalleşme, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın 2026 yılına yönelik faiz indirimi beklentilerini aşağı çekmesi ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Banka ayrıca, Rusya ve Türkiye merkez bankalarının yerel para birimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği altın satışlarının da fiyatlardaki düşüşe katkı sağladığını ifade etti.

ALTIN İÇİN ORTA VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Barclays, doların yeniden değer kaybetmeye başlaması, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını koruması halinde altının orta vadede yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini değerlendirdi.