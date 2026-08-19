Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamında Darphane öncülüğünde yeni bir döneme geçildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm rafinerilerin bastıkları gram altınlarda karekod veya barkod uygulaması kullanması zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu karekodları okutarak altının üretildiği rafineri ve üretim yeri dahil tüm teknik detaylara erişebilecek.

İslam Memiş, söz konusu düzenlemenin geçmişte alınan altınları kapsamadığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Darphane'nin yeni barkodları var. Kıymetli Maden Takip Sistemi kapsamında barkod uygulaması bulunuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren bütün rafineriler artık bastıkları gram altınlara bu karekod uygulamasını yapmak zorunda. Ama bu uygulama bugüne kadar alınmış olan altınları bağlayan bir şey değil.

Yani burada altın yatırımcıları fiziki anlamda rahat olabilir. Altında değişen bir şey yok. Zaten beş yıl önce özel bir rafinerinin QR kod uygulaması vardı. Bu uygulama artık Darphane öncülüğünde zorunlu hale geldi. Vatandaşlar telefonlarıyla karekodu okuttukları zaman altının hangi rafineri tarafından ve nerede üretildiği dahil olmak üzere bütün bilgilerini görebilecek. O yüzden fiziki birikimi olan vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Piyasalardaki genel seyir ve fiyat bantları hakkında bilgi veren Memiş, ons ve gram altın tarafında yatay bir hareketlilik gözlendiğini ifade etti. Ons altının uluslararası piyasalarda 4400 dolar seviyesinde olduğunu belirten analist, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ons altında uluslararası piyasalarda 4400 dolar seviyesindeyiz. Burada yine bir sıkışıklık var. Ne aşağı yönlü kırılım var ne de yukarı yönlü kırılım var. Yatay bir süreçte bekliyor. 4.400 dolar seviyesini zaten iki haftadır önemsiyoruz. Gram altında da aynı tabloyu görüyoruz. Orada da yine aynı şekilde yatay bir süreç var. Altın ve gümüş tarafında da benzer bir hareketlilik söz konusu" şeklinde açıklamada bulundu.

Gümüşün 65 dolar seviyesinin üzerinde seyrettiğini ve petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesine yükselmesiyle değerli madenlerde satıcılı bir seyrin başladığını aktaran Memiş, küresel belirsizliklere de değindi:

"Piyasalarda iyimserlik kısmen var ama petrol fiyatları bugün tekrar 90 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu nedenle aşağı yönlü bir trend var" dedi.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Açıklamasında tarım emtiaları ve iklim değişikliği ilişkisine dikkat çeken uzman isim, önümüzdeki döneme dair beklentilerini aktardı:

"Tarım emtiaları ve tarım borsası ciddi anlamda gelecek yıllarda daha fazla konuşulabilir. İklim değişikliği burada önemli bir etkiye neden oluyor."

Yayınlanacak Fed tutanaklarının kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirten Memiş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yarın akşam Fed tutanakları yayınlanacak. Fed tutanaklarıyla birlikte yarın akşam kısa vadeli bir dalgalanma olabilir ama genel itibarıyla sakin bir haftaya başladık. Bu sakinliğin bugün de devam ettiğini gözlemliyoruz. Artık bunun fırtına öncesi sessizlik mi olduğu, yoksa iyimserliğin korunup korunmayacağı önümüzdeki günlerde Trump'ın açıklamalarıyla daha net bir şekilde görülecek" dedi.