ABD merkezli yatırım şirketi Invesco, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin altın analizinde, fiyatların Fed'in faiz artırımı ve tahvil getirilerindeki keskin yükselişe rağmen yüzde 3,7 arttığını bildirdi. şirket, bu yükselişi olumlu değerlendirirken, altın piyasası açısından aşağı yönlü riskler olarak ABD dolarının daha da güçlenmesini ve merkez bankalarının alımlarını yavaşlatmasını sıraladı.

TAHVİL GETİRİLERİ ON YILLARIN ZİRVESENE ÇIKTI

Invesco'ya göre, üçüncü çeyrekte altın fiyatını etkileyen en önemli unsur tahvil getirileri oldu. Sabit getirili varlıklarda yaşanan küresel satış dalgası, ABD Hazine tahvillerinin getirilerini tüm vadelerde keskin biçimde yükseltti. Uzun vadeli tahvil getirileri eylül ayında son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'nin 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, 2002'den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine çıkarak üçüncü çeyreği sırasıyla yüzde 5,28 ve yüzde 5,63 düzeyinde tamamladı.

ALTIN ETP'LERİNE GİRİŞLER ARTTI

Kuruma göre, küresel yatırımcılar, 2026'nın üçüncü çeyreğinde altın borsa yatırım ürünlerine (ETP) yeniden yöneldi. Yüksek altın fiyatları ve güçlü hisse senedi piyasalarının, çeşitlendirilmiş portföylere altın ekleme isteğinı sınırlamış olabileceğinı belirten Invesco, yılın büyük bölümünde fiziki altın destekli ETF'lerde ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarının azaldığını aktardı.

Bu eğilim üçüncü çeyrekte keskin biçimde tersine döndü. Çeyrek sonunda, küresel altın destekli ETF ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarı son 12 ayın herhangi bir dönemindekinden daha yüksek seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR

Invesco, altın için yapısal desteğin devam ettiğinı belirterek merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam edeceğinı öngördü. şirkiye göre merkez bankalarının altın alımlarında fiyat hassasiyeti sınırlı kalırken, küresel oynaklık, enflasyondan korunma ihtiyacı ve jeopolitik belirsizliklere ilişkin endişeler alımları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Invesco'nun aktardığı Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ikinci çeyreğinde, kayıtlardaki diğer tüm ikinci çeyrek dönemlerinden daha fazla altın satın aldı.

ALTIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRECEK GELİŞMELER

Invesco, ABD dolarının daha da güçlenmesi veya merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması durumunda altına ilişkin görünümün kötüleşebileceğinı belirtti. Buna karşılık, faiz indirimlerini yeniden gündeme getirecek büyüme endişeleri, mali görünüm ya da para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygıların artması ve jeopolitik bir şok, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmeler arasında gösterildi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.