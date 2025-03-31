Altın fiyatları, küresel ticaret gerilimlerinin ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, 3 bin 110 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

2025 yılı itibarıyla yüzde 18 oranında bir artış gösteren altın, yatırımcılar için güvenli liman olma işlevini güçlendiriyor. Bu yükselişe, ABD'deki ticaret politikaları ve ekonomik veriler de etki ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Küresel Ticaret Endişeleri: ABD ve diğer büyük ekonomiler arasındaki ticaret savaşları, yatırımcıları belirsizliğe itiyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2 Nisan’da başlayacak olan yeni gümrük tarifeleri düzenlemesi, küresel ticaretteki riskleri artırdı. Ancak, bazı sektörlerin bu vergi düzenlemelerinden muaf tutulabileceği yönünde haberler de yer alıyor.

ABD'nin Rusya ve İran'a Yönelik Politikaları: Trump, Rusya'nın Ukrayna savaşını sonlandırma çabalarına engel olması durumunda, Rus petrolüne ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Ayrıca, İran’la nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda, ek gümrük vergileri ve askeri müdahale tehdidi gündemde.

Ekonomik Veriler ve Güvenli Liman Talepleri: ABD'den gelen ekonomik veriler, güvenli liman talebini artıran bir diğer faktör. Fed’in takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, Şubat ayında beklenenden yüksek bir artış gösterdi. Bu durum, riskli varlıklardan kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Piyasadaki Gelişmeler: Çekirdek PCE’nin açıklanmasının ardından, ABD borsalarında satışlar hızlandı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerinin azalması gerektiğini belirtti. Goldman Sachs ise, geçtiğimiz hafta altın fiyatları için beklentisini 3.300 dolar seviyesine yükseltmişti.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel belirsizliklerin ve ekonomik verilerin etkisiyle devam edebilir.