

Piyasalar sakin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken, para piyasalarındaki gelişmeler yakından izlendi. Haftanın son işlem gününde ons altın rekor tazeledi. Borsa ve döviz piyasaları haftayı sakin bırakmaya hazırlanırken gelecekte dövizi nelerin beklediği merak ediliyor.

BORSA VE DOLARDA İKİNCİ DALGA GELİR Mİ?

Geçen hafta yaşanan olumsuz havanın ardından bu hafta daha sakin bir haftaya başlandı. Geçen hafta yaşanan olayların etkisiyle, borsada sert geri çekilmeler yaşandı. Bu hafta ise borsada dalgalı seyir görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 18 düşüş yaşayarak 2018'den bu yana en büyük kaybı yaşadı. Bankacılık endeksinde ise yüzde 26'dan fazla kayıpla 2001 krizinden bu yana en sert düşüş görüldü.

ONS ALTINDA YENİ REKOR, 3100 DOLAR YOLUNDA

Bayram öncesi haftanın ve ayın son işlem gününde hem küresel hem de yurt içi piyasaları dalgalı seyrediyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altının onsun yüzde birden fazla yükselip 3 bin 80 doları test etmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Rusya'dan savaşla ilgili iyi bir adım gelmedi. Uzayacağını düşünüyorum o yüzden. Bir de tarifelerden de destek alıyor. Bir de üstüne Fed de ılımlı olunca 3 bin 57'yi test etti. ABD'den gelen veriler ekonomik büyümenin iyi olduğunu gösterince 3 faiz indirimi 2 faiz indirimine indi. Ancak dün sabah Trump'ın otomobile koyduğu yüzde 25'lik vergiyle birlikte tarife meselesi iyice kızıştı. 15 ülke 25 ülkeye çıktı. Ancak güçlü duruşunu devam ettirdi altın 3 binin altına inmedi. Ancak Trump'ın sert açıklamalar gelince piyasa enflasyon yukarıda kalacak dedi.

Borsada bu hafta neler yaşandı? Tekrar güven sağlanabilecek mi? Dolar/TL'de neler yaşanacak? Faizlere gelen örtülü faiz hamlesi, yatırımcının ilgisini çekecek mi? Altında sıradaki rekor ne? 2 Nisan'da tarifelerin yürürlüğe girmesiyle piyasalara neler yaşanacak?

Tüm merak edilenleri Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, merak edilen tüm soruları Sözcü TV YouTube kanalında yanıtladı. İşte Eryılmaz'ın açıklamaları...