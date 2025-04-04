Altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseliş trendinde kalmaya devam ediyor. HSBC, yayımladığı son analiz raporunda altın fiyat tahminlerini güncelleyerek ons başına 3.000 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını öngördü. Bankanın revize edilen tahminleri, yatırımcılar ve merkez bankalarının altına yönelik stratejilerini nasıl etkileyecek?

2025 YILINDA ORTALAMA ONS ALTIN FİYATI NE OLACAK

HSBC, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyat beklentisini 3.015 dolar, 2026 için ise 2.915 dolar olarak güncelledi. Önceki tahminlere göre belirgin bir artış gösteren bu seviyeler, altının güvenli liman olarak cazibesini koruduğunu ortaya koyuyor. Önceki tahminler sırasıyla 2.687 ve 2.615 dolar seviyesindeydi.

ORTADOĞU, ABD VE UKRAYNA TALEBİ ARTIRIYOR

Bankaya göre, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD’nin dış politikadaki olası değişimleri altına olan talebi artırıyor. Özellikle merkez bankalarının alımları sürdürmesi, fiyatların daha da yükselmesine neden olabilir. Ancak HSBC, altının 3.000 dolar seviyesini aşması halinde merkez bankalarının alımlarında yavaşlama yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, 2025’in sonlarına doğru doların yeniden güç kazanma ihtimali ve faiz indirimi beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda altının yükseliş potansiyelinin sınırlanabileceği öngörülüyor. Piyasalar, HSBC’nin bu tahminlerini yakından takip ederken yatırımcılar için altın hala güvenli bir liman olmaya devam ediyor.