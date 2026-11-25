Altın fiyatları, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla geriledi. Ons altın TSİ 07.27 itibarıyla 3 bin 548 dolardan işlem gördü.

Ons altın cuma günü 3 bin 502 dolara inerek 14 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Çarşamba günkü işlemlerde bu seviyenin yeniden test edilmesi ihtimali gündemde kaldı.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 07.27 itibarıyla 5 bin 758 lira seviyesinde bulunuyor.

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ARALIKTA FAİZ ARTIŞINA YÜZDE 96 OLASILIK

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller için Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi raporunu bekliyor. Fed'in yakından izlediği verinin, faiz kararlarına yönelik beklentiler açısından belirleyici olması bekleniyor.

Fed yetkililerinin şahin açıklamaları ek faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık yüzde 96 olasılık verirken, ocak ayında da yeni bir artış bekliyor. Yükselen faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

HİSSE SATIŞLARI NAKİT İHTİYACINI ARTIRDI

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar piyasalardaki likidite baskısını artırdı. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın şirketin başına geri dönmesiyle teknoloji hisselerinde başlayan yükselişin etkisinin azalmasının ardından altın fiyatları yeniden geriledi.

ANZ analisti Soni Kumari, altındaki son düşüşün temel nedeninin yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için nakde ihtiyaç duyması olduğunu belirtti. Kumari, hisse piyasasındaki satışların altını da baskıladığını ve piyasaların yeni sinyaller gelene kadar konsolidasyon sürecinde kalacağını söyledi.

ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditleri de piyasalardaki satış baskısını artırdı. Asya borsalarında sert düşüşler yaşanırken, bölgenin çip ağırlıklı piyasaları kayıplardan en fazla etkilenenler arasında yer aldı.

Yatırımcılar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal ettiği gümrük vergilerinin yerine Trump yönetiminin hazırladığı yeni planı değerlendiriyor. Yeni tarifelerin büyüme, enflasyon ve şirket kârları üzerindeki olası etkileri piyasalarda endişe yaratıyor.

TEKNİK ANALİZDE 3.380–3.400 DOLAR SENARYOSU

Kitco News analizinde, spot altında yukarı yönlü hareket için 3.630–3.650 dolar direnç bölgesinin aşılması gerektiği belirtildi. Sürdürülebilir bir toparlanmada sonraki hedefler 3.674 ve 3.697 dolar olarak sıralandı.

Aşağı yönlü senaryoda ise 3.550 doların altında kalıcı bir kırılma olması halinde önce 3.520 ve 3.500 doların, ardından 3.380–3.400 dolar destek bölgesinin hedeflenebileceği ifade edildi. Analizde ilk destekler 3.520 ve 3.500 dolar, ilk dirençler ise 3.630 ve 3.650 dolar olarak gösterildi.

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