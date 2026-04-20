Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı 4.831 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yeni haftaya zayıf bir eğilimle başladı. İlk işlemlerde 4.737 dolara kadar geri çekilen ons altın, gelen tepki alımlarıyla birlikte 4.796 dolar seviyelerinde denge arayışına girdi. Günün ilk saatleri itibarıyla ons altın fiyatlarında yaklaşık %0,7 oranında bir değer kaybı gözlemleniyor.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki hareketliliğe paralel olarak yurt içinde gram altın fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. 20 Nisan 2026 sabahı itibarıyla spot piyasada gram altın 6.918 TL’den işlem görüyor. Serbest piyasada (Kapalıçarşı) ise fiziki gram altın 6.940 TL, çeyrek altın ise 11.388 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

PİYASA MAKASI DARALIYOR

Son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının (makas) azalması oldu. Bir kilogram altında iki piyasa arasındaki farkın 600 dolara kadar gerilediği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun fiziki altın tercih eden yatırımcılar için maliyet açısından bir fırsat alanı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE PETROL BASKI KURUYOR

Altın fiyatları üzerinde baskı kuran temel unsurlar arasında petrol fiyatlarındaki yükseliş öne çıkıyor. Orta Doğu’daki stratejik geçiş noktalarına dair endişeler ve ateşkes sürecindeki belirsizlikler, Brent petrolün varil fiyatını 95 dolar sınırına taşıdı. Bu durumun tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentisi, altın fiyatlarının aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyor.

ALTINDA TEKNİK SEVİYE BEKLENTİLERİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Piyasa analistleri, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki sınırlı yükselişin altının maliyetini artırdığını ifade ediyor.

Kısa vadeli teknik görünüme ilişkin paylaşılan görüşlerde şu noktalar öne çıkıyor:

Destek Seviyesi: 100 günlük ortalamaya tekabül eden 4.780 dolar, ons altın için kritik bir destek noktası olarak görülüyor.

Direnç Seviyesi: Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.850 dolar seviyesi ilk önemli direnç eşiği olarak takip ediliyor.

Temel Beklenti: Bölgesel gerilimlerin sona ermesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, altın fiyatlarının istikrara kavuşması için "en iyi senaryo" olarak değerlendiriliyor.