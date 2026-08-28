Spot altın, TSİ 08.10 itibarıyla yüzde 0,5 oranında düşüşle ons başına 4.580,19 dolara geriledi.

Gram altın ise 7 bin lira üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. TSİ 08.10 itibarıyla 7.096 lirada hareketleniyor.

Sarı metal, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillere yönelik destek tedbirlerini açıklamasının ardından salı günü 4.696,18 dolar ile son üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 gerileyerek 4.632,40 dolardan işlem gördü.

ANALİSTLERDEN 'ŞAHİN WARSH' BEKLENTİSİ

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, piyasadaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Warsh'un şahin bir tutum takınma olasılığı, aksini yapma olasılığından daha yüksek. Bu durum, altının kısa vadede döngüsel zirvelerinden daha da geri çekilmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Simpson sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bu tür bir geri çekilmenin, rallinin ilk dalgasını kaçıran ve 5.000 dolar seviyesini yeniden test etmeye istekli boğalar (yükseliş beklentisindeki yatırımcılar) tarafından fırsat olarak değerlendirileceğini tahmin ediyorum."

ENFLASYON ENDİŞELERİ FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ

Jackson Hole'da bir araya gelen merkez bankacıları, perşembe günü ABD'nin enflasyon görünümüne ilişkin endişelerini dile getirdi. Yetkililerin bu açıklamaları, Fed'in temel enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık dönemde yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiğini gösteren veriden bir gün sonra geldi.

Fed Başkanı Warsh’un TSİ 17.00'de konuşma yapması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre piyasa aktörleri, Eylül ayında bir faiz artırımı olasılığını yüzde 33,7, Aralık ayına kadar olan süreçte ise yüzde 74,2 olarak fiyatlıyor. Enflasyona karşı koruma aracı olma rolüne rağmen altın, herhangi bir faiz getirisi sunmadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğilimi gösteriyor.

PİYASALARDA DİĞER DEĞERLİ METALLERİN DURUMU

OCBC değerli metaller stratejisti Christopher Wong yayımladığı analiz notunda, konsolidasyon riskleri devam etse de altının; borsa yatırım fonları (ETF) ile vadeli işlem piyasalarındaki artan katılım, ABD'nin mali güvenilirliğine dair kaygılar ve resmi sektörün (merkez bankaları) alımlarıyla desteklenmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Gümüşe ilişkin öngörülerini de paylaşan Wong, "Gümüş tarafında olumlu duruşumuzu koruyoruz; ancak daha net bir yukarı yönlü hareket için tahvil getirilerinde ve ABD dolarında yeniden zayıflama ile 70,60-72 dolar direnç bölgesinin kararlı bir şekilde aşılması gerekiyor" dedi.

Piyasalardaki diğer değerli metallere bakıldığında spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 68,85 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 kayıpla 1.349,44 dolara geriledi. Platin ise yüzde 0,3 değer kaybederek 1.840,78 dolardan işlem gördü ve haftalık kayba yöneldi.